داعية أزهري: مطالب «الفيمنيست» عادلة والصحابيات طالبن بها والنبي أقرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد الدكتور محمد عبداللطيف الخولاني من علماء الأزهر الشريف، أن مطالب الحركة النسوية أو ما يعرف بـ«الفيمنسيت»، مطالبات عادلة جاء بها الإسلام، مشيرًا إلى أن الإسلام ليس مسئولا عن بيئات لا زالت بدائية، تعامل المرأة معاملة حيوانية لقضاء الشهوة فقط، سواء بطرق غير مشروعة كالزنا والبغاء، أو حتى بطريقة مشروعة في الزواج أو مجتمعات متأخرة، تعتبر المرأة درجة ثانية، أو تحزن عند إنجاب الأنثى.

وقال الخولاني في تصريح لـ«هن»، إن المرأة أعز وأعظم من مجرد حضن وقبلة وقضاء وطر، وليست الأنثى جالبة للعار كما يعتقد الجاهليون، مشددًا على أن انتقاص المرأة اعتقاد وفعل المراهقين السذج، سواء كانت مراهقتهم عمرية أو فكرية.

وضرب الخولاني بعض الأمثلة من التاريخ الإسلامي، التي تبين حرص النساء في العصر الأول للإسلام على حقوقهن العقلية والنفسية والمعنوية والمادية، والمطالبة بكل شمم وكرامة بحقوقهن المهدرة دون حرج أو خجل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مطالبهن بمنتهى الرضا والقبول.

وذكر الخولاني، موقف الخنساء بنت خدام، ومطالبتها بحق الاختيار في الزواج، وعدم رضاها بإكراه أبيها لها على الزواج ممن لا ترغب، حيث روى البخاري أن خنساء بنت خدام، زوَّجَها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها، أي أبطله.

كما ذكر الخولاني أيضًا، المرأة التي اشتكت أباها لسيدنا النبي، لأنه زوَّجها دون الرجوع إليها لمعرفة رأيها، حيث خيَّرها النَّبي بين البقاء معه أو الانفصال عنه، وأثبت لها الحق في الاختيار، وجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شئ.

وأوضح الخولاني، أن هذه الصحابية لم تكن فقط حريصة على نفسها بل على كل النساء من بعدها، وكان لديها قوة في المطالبة بالحق وذكاء في نشر مرادها ليكون قاعدة فيما بعد.

وذكرموقف المرأة التي ردَّت عمر بن الخطاب، حين حدد مهور النساء، وقالت له وهو على المنبر: أخطأت ياعمر، كيف تقول هذا، والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة.

وأشار أن النبي أقر الحق في طلب الطلاق لعدم الارتياح للزوج، وإقرار سيدنا النبي لذلك.

وشدد الخولاني، على أنه ليس كل مطلب من مطالب الفيمنست مرفوض شرعا، بل لهن مطالب عادلة ومقبولة ويقرها الشرع، واجتماعهن من أجل رفعة المرأة والدفاع عن حقوقها مقبول كما فعلت الصحابيات منذ أكثر من 1400 عام، ولكن شريطة ألا تصادم تلك المطالب نصوصَ الشرع أو ثوابت الدين، مشيرًا إلى أنه حدث ذلك وجب لهن علينا النصح وبيان مقصد الشرع بهدوء واحترام وحرص وأمانة.