سر العصير الأخضر وصفة سمية الخشاب للبشرة والشعر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر جمالها، وما يعطيها طاقة وصحة طوال الوقت، وهو العصير الأخضر، وشرحت مكوناته ومواصفاته في فيديو انتشر بشدة بين الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنه سر جمالها، ويعطيها طاقة كبيرة، دون اللجوء للكافيين أو أي منشطات أخرى.

ما هو العصير الأخضر وصفة سمية الخشاب

ويتكون العصير الأخضر من نصف حزمة بقدونس، نصف حزمة جرجير، نصف حزمة كسبرة خضراء، نصف حزمة كرفس، نصف حزمة شبت، خيارتين، وتحلية العصير بتفاحتين وثمرة كمثرى، دون التحلية بالعسل أو السكر، ليكون العصير كله طبيعي.

وقبل إعداد العصير يجب غسل الخضروات جيدا، ونقعها في ماء وخل وليمون، ثم شطفها مرة أخرى قبل وضعها في الخلاط.

وقالت إن تلك الوصفة تحسن المزاج، وتزيد من جمال الشعر والبشرة، تعلمتها خلال فترة الحظر في كورونا، حيث أحذت العديد من الدورات أونلاين.

ويمكن تناول العصير دون تصفيته، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، ولكنه في تلك الحالة يصبح مزعجا جدا، لذا يمكن تصفيته قبل تناوله، ويجب تناوله يوميا وتلك الكمية تكفي تقريبا 5 أيام مع وضعه في الثلاجة.

تحسن تلك الوصفة البشرة والشعر والمزاج والنشاط، ورغم طعمها إلا أنها تحتوي على فوائد لا تحصى، فهي طبيعي للغاية، وفيها الكثير من الطاقات، معادن، وخضروات، حيث يحسن مسارات الطاقة بشكل كبير.

وعن فوائد التفاح قالت سمية الخشاب إنه بمثابة أنتيبيوتك طبيعي للجسم، وكونه يزرع طوال أيام السنة، فهذا يعني أهميته الكبيرة للجسم وضرورة تناوله بشكل يومي.