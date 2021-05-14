نصائح لتحضير الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد.. و3 فئات ممنوعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل المسلمون خلال تلك الأيام بعيد الفطر المبارك، حيث يتم الحرص من الكثيرين خلاله على تناول الرنجة والفسيخ، وذلك إحياء لبعض العادات المستحبة خلال تلك الأيام المباركة.

نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ «هن»، نصائحه لمن سيتناولون الفسيخ والرنجة خلال تلك الأيام، كي لا يتعرض البعض منهم لحدوث مخاطر أو مشكلات صحية، وهي.

- يفضل شراء الفسيخ والرنجة والملوحة من أماكن بيع موثوقة.

- يُفضل تناول رنجة قليلة الملح.

- تسوية الرنجة في المياه الساخنة عد مرات، كي يتم تنظيفها بصورة جيدة.

- استخدام كميات كبيرة من الليمون لمنع تكاثر الميكروبات المنتجة للسموم داخل الجسم.

- الإكثار من تناول الخضراوات مع الغسيل الجيد.

- شرب كميات كبيرة من المياه.

- الاعتدال في تناول الكميات.

الفئات الممنوعة من تناول الرنجة والفسيخ

وحذر أستاذ علوم التغذية، بعض الفئات من تناول تلك الآكلات، وهم:

- الحوامل.

- مرضى الضغط.

- أصحاب أمراض الكلى والكبد.

كيفية التخلص من الروائح الكريهة بعد تناول الفسيخ والرنجة

يعد الـ«ديتوكس» من المشروبات الصحية المفيدة التي تساعد في التخلص من الروائح الكريهة، إضافة إلى أنه يساعد في عملية الهضم ونجاح عملية التمثيل الغذائي، وما يؤدي بالضروري إلى خسارة الوزن، وذلك وفقا لما ذكره موقع «the beauty madness».

وفيما يلي وصفة سهلة لإعداد مشروب الديتوكس في المنزل، وفقا لـ«the beauty madness».

مقادير مشروب الديتوكس- ليمون.

- النعناع.

- الزنجبيل.

- أعواد قرفة.

- شرائح برتقال.

طريقة تحضير مشروب الديتوكس

- في الخطوة الأولى يتمّ إضافة عصير الليمون مع أوراق النعناع وخلطهم جيدًا، ثم إضافة الزنجبيل.

- في الخطوة التالية يجب إضافة شرائح برتقال إلى الخليط السابق، وخلطهم جيدًا.

- في الخطوة الأخيرة عليك بإضافة أعواد القرفة إلى المشروب السابق، ثم وضعه في الثلاجة قبل تقديمه للحصول على مشروب مثالي بمذاق منعش.