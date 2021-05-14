الامارات | تم اختيار الممثلين.. روسيا تستعد لتصوير فيلم في الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن تم اختيار الممثلين.. روسيا تستعد لتصوير فيلم في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إن روسيا اختارت أربعة أشخاص للعمل كأعضاء طاقم وممثلين غير محترفين في أول فيلم من المقرر أن يتم تصويره في الفضاء الخارجي.

وقالت "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن من المقرر إرسال بعضهم على متن مركبة سويوز إم إس-19 في الخامس من أكتوبر المقبل إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كيلومترا.

وقال "روسكوزموس" إن عنوان الفيلم هو "التحدي" وسيبدأ الأربعة تدريبهم على رحلة الفضاء بنهاية الشهر الجاري.وبعد فحص طبي اختارت روسيا الممثلة يوليا بيريسيلد (36 عاما) والممثل والمخرج كليم شيبينكو (37 عاما) ليتم ضمهما إلى الطاقم الرئيسي. وتم ترشيح الممثلة ألينا موردوفينا (33 عاما) مع مدير التصوير أليكسي دودين (40 عاما) ضمن طاقم احتياطي.

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