هل تعبك علامة مبكرة على الإصابة بكورونا؟.. إليك ما يجب معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع الوتيرة المتزايدة لعدوى فيروس كورونا، أصبح من الواضح أن السعال أو الحمى وحدهما ليستا العلامات الوحيدة للإصابة، وتعمل الأعراض غير العادية التي كانت أقل شيوعًا كمؤشرات مبكرة للمرض وتتطلب الاهتمام، وقد يكون التعب أحد هذه العلامات، كما يروي متعافو "كوفيد 19، يمكن أن يكون إجهاد كوفيد مختلفًا عن أي تعب آخر.

والتعب هو علامة شائعة يمكن الشعور بها بسبب العديد من العوامل، مثل الجفاف أو الإجهاد أو المرض المزمن أو خيارات نمط الحياة السيئة، لكن كيف تفرق بين التعب الناتج عن فيروس كورونا وغيره من أشكال التعب.. ومتى يجب أن يكون الوقت مناسبا لطلب المساعدة؟، هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

هل التعب عرض أكثر شيوعًا؟

التعب كان من الأعراض المرتبطة في السابق بأشكال حادة من كوفيد-19، إلا أن الخبراء الطبيين يوضحون أن المزيد من الأشخاص معرضون للإرهاق خلال أيام ما قبل ظهور الأعراض ويمكن أن يستمر في الاستمرار لفترة طويلة.

ويمكن أيضًا أن تكون شدة هذه الأعراض ثابتة بدرجة كافية بحيث لا يتم تجاهلها، وتصيب الأشخاص في أي عمر، صغارًا وكبارًا، بما في ذلك الأطفال.

هل التعب والضعف علامة شائعة؟

يمكن أن يكون التعب علامة شائعة ليس فقط على كوفيد، ولكن أيضًا للأمراض الفيروسية الأخرى، ويمكن أن تكون شدة الأعراض ومدتها أكثر حدة مع الإصابة بفيروس كورونا.

وفقًا للخبراء، يحدث الإرهاق بسبب السيتوكينات التي يفرزها جهاز المناعة في الجسم لتخفيف العدوى والالتهابات، وتجعلك عواقب مكافحة العدوى، حتى في المرحلة الأولى، تشعر بالملل والتعب والإرهاق الشديد، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعد التعب الآن ثالث أكثر العلامات شيوعًا لعدوى كورونا.

كيف يختلف عن التعب؟

يمكن أن تشعر بالتشابه الشديد بين الإرهاق والتعب، ولكنهما مختلفان، فالتعب شكوى شائعة عند فقدان مستويات الطاقة، ويستمر لعدة ساعات وعادة ما يزول بعد الحصول على قسط جيد من الراحة والتعافي.

أما إرهاق كورونا يستمر لفترة أطول، ما يجعل من الصعب للغاية تنفيذ أي مهام والاستمرار بغض النظر عن النوم، وقد تؤدي نوبة الإرهاق أيضًا إلى جعل الشخص يشعر بالملل الشديد والألم ونقص الطاقة، كما هو الحال مع COVID-19، لا يمكن أن تكون الشدة والمدة مختلفة فحسب، بل يمكن أن تكون مصحوبة أيضًا ببعض العلامات الأخرى، يُنظر الآن إلى هذه الأعراض العامة على أنها علامات قد تساعد المريض على التمييز بين التعب الطبيعي والناتج عن فيروس كورونا.

الإرهاق المثير للأعصاب والضيق

الشعور بالضيق والإرهاق من الأعراض الشائعة للعدوى الفيروسية وبعض الاضطرابات. في حين أن كلاهما من علامات الالتهاب، يصفه بعض الخبراء على أنهما سابقة لمرض حقيقي ويمكن أن يجعل الشخص يشعر بالتعب المفرط، ومن الصعب حتى النهوض من الفراش دون سبب حالي.

الضعف والدوار

قد يكون الشعور بالضعف أو الدوار علامة على إصابتك بالمرض، ويمكن أن تكون مشاعر الضعف غير المبررة، أو الشعور بالقشعريرة، أو الشعور بالحر أو البرودة بشكل غير عادي علامة على أن الجسم يقاوم الالتهاب.

انخفاض في عدد الصفائح الدموية

اقترحت تقارير أحدث أنه إلى جانب التعب، يمكن أن يكون انخفاض عدد الصفائح الدموية، والذي يمكن أن يمر بسهولة دون أن يلاحظه أحد خلال هذه الأوقات، مؤشرًا مبكرًا لـ كوفيد، إذا تم تجاهل هذه الأعراض، فقد تكون قاتلة أو تزيد التشخيص سوءًا.

في حين أن هناك بحثًا مستمرًا حول كيفية تسبب كوفيد في تعداد الصفائح الدموية بشكل كبير، فقد تم تشبيهه الآن بكيفية تصرف الالتهابات الفيروسية الأخرى وإطلاق العنان لأعراض مثل انخفاض حاد في الصفائح الدموية والتعب وعلامات التهابية أخرى، وبالتالي، فإن التشخيص ومراقبة الطريقة التي تظهر بها الأعراض أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي.

آلام في العضلات

في حين أن التعب قد يكون علامة شائعة تظهر قبل الحمى أو ضيق التنفس، يقترح الأطباء أن التعب والضعف في المراحل المبكرة يمكن أن يكون مصحوبًا عادةً بألم عضلي، وهو ألم في الجسم يمكن أن يزيد التعب والإرهاق.

آلام العضلات هي أيضًا أحد أعراض COVID-19 في حد ذاتها والتي قد يكون من الصعب محاربتها - تسبب ألمًا حادًا في الظهر أو المفاصل أو صداعًا لا يزول، وبالتالي، إذا بدأت في الشعور بألم أو آلام غير عادية ، فاحذر.

ما هي الأعراض الأخرى التي يجب أن تتحقق منها؟

كما هو واضح في كثير من الحالات، يمكن أن يكون التعب والإرهاق من العلامات المبكرة للعدوى، يمكن أن تظهر العلامات الكلاسيكية الأخرى للعدوى في وقت لاحق، بما في ذلك الحمى والسعال وألم الصدر والقشعريرة وضيق التنفس، وبالتالي، إذا كنت تشك في أن التعب مرتبط بـ COVID-19 ، فاحذر من علامات العدوى الأخرى، ومتى تبدأ.

نظرًا لأن الفيروس يتحور، ابحث أيضًا عن علامات مثل الطفح الجلدي واحمرار العين وأعراض الجهاز الهضمي، من المهم أيضًا ملاحظة أن التعب الناتج عن فيروس كورونا، عادة ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى، التعب إذا استمر لأكثر من 2-3 أيام، وظهور أي علامة أخرى هو مؤشر على أنك بحاجة إلى اختبار COVID ، والعزل.