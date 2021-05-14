أجمل تسريحات الكعكة للعيد من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مايو 2021 10:41 صباحاً - تعد تسريحة الكعكة احدى أشهر تسريحات الشعر الكلاسيكية الأنيقة، التي تمنح المرأة مظهراً أنثوياً رائعاً في كل الأوقات. وهي أيضاً خيار رائع لإطلالة المرأة في عيد الفطر، حيث تجعل ملامحها تبدو مشدودة وتبرز جمال وجهها بأفضل طريقة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من تسريحات الكعكة التي رصدناها من موقع النجمات في انستغرام.



تسريحة الكعكة الفوضوية من ياسمين صبري

تسريحة الكعكة الفوضوية من ياسمين صبري(الصورة من حسابها على انستغرام)



لاطلالة طبيعية مفعمة بالأنوثة والجمال، بامكانك أن تعتمدي في العيد تسريحة الكعكة الفوضوية، أو الكعكة الرخوة العالية، التي استوحيناها من النجمة ياسمين صبري، فهي تسريحة شعر رائجة جداً بين النساء وناعمة.

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تسريحة كعكة الباليرينا من ماريتا الحلاني

تسريحة الكعكة العالية بأسلوب ماريتا الحلاني( الصورة من حسابها على انستغرام)



واذا كنت تميلين الى تسريحات الشعر الكلاسكية والناعمة، بامكانك أن تعتمدي في العيد تسريحة الكعكة العالية، أو كعكة الباليرينا التي استوحيناها من الفنانة ماريتا الحلاني، فهي خيار رائع للنساء في كافة الأعمار.



تسريحة الكعكة العالية جداً مع الفرق النصفي من رحمة رياض

تسريحة الكعكة المضفرة العالية من رحمة رياض(الصورة من حسابهاعلى انستغرام)



انها تسريحة انيقة وراقية، استوحيناها من حساب الفنانة رحمة رياض في انستغرام، فربما تكون خياراً جيداً لك في عيد الفطر، خصوصاً أنها توفر للمرأة اطلالة أنيقة جداً وراقية.

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تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية المنسدلة من أمينة خليل

تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية من امينة خليل (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية الويفي المنسدلة إحدى تسريحات الشعر الملائمة للمناسبات والأعياد، بما فيها عيد الفطر. وقد استوحيناها من الممثلة المصرية أمينة خليل، وقد منحتها الغرة الجانبية المنسدلة على جانب واحد من الوجه، اطلالة حيوية جذابة.



تسريحة الكعكة المنخفضة المشدودة باتقان من ماغي بوغصن

تسريحة الكعكة المنخفضة المشدودة باتقان من ماغي بوغصن(الصورة من حسابها على انستغرام)



تسريحة الكعكة المنخفضة المسحوبة بإتقان شديد، أحد أفضل الخيارات لعيد الفطر، فهي تسريحة أنيقة جداً ومريحة في الوقت نفسه، حيث تريحك من أي خصل منسدلة على وجهك. وقد استوحينا هذه التسريحة من الفنانة ماغي بوغص.

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تسريحة الكعكة المضفرة من ديالا مكي

تسريحة الكعكة المضفرة من ديالا مكي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما اذا كنت من محبات تسريحات الشعر العصرية والمميزة، بامكانك أن تستوحي من ديالا مكي احدى تسريحات الكعكة الجذابة واللافتة، وهي تسريحة الكعكة العالية المضفرة مع الغرة التي تأتي على شكل ضفائر صغيرة مسحوبة الى الخلف.



تسريحة الكعكة العالية الملفوفة من مهيرة عبد العزيز

تسريحة الكعكة العالية من مهيرة عبد العزيز(الصورة من حسابها على إنستغرام)



ومن بين تسريحات الكعكة، بامكانك اعتماد تسريحة الكعكة العالية الملفوفة مع الغرة المسحوبة الى الوراء، على طريقة مهيرة عبد العزيز، فهي ايضاً من الخيارات الرائعة لأي سيدة في العيد، فهي تسريحة ناعمة وأنيقة في الوقت نفسه.

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