تعرفي على طرق تنسيق البلوزات البيضاء للصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مايو 2021 10:41 صباحاً - تمنح البلوزات البيضاء باختلاف أقمشتها القطنية سواء الجبير أو الدانتيل أو القماش، إطلالة أنيقة للسيدة. فهي مناسبة لجميع الأذواق في أناقتها ورونقها، ولا تتغير بمرور المواسم، فالطويل منها والقصير لا يختلف أحد على احتياجها في جميع المواسم، أيضاً هي قطعة أنيقة تحتاجها كل فتاة في خزانتها فهي مناسبة للشاطئ وللعمل باختلاف المناسبات أيضاً، وهي قطعة تمتاز بلونها البسيط الذي يبرز الحيوية، ويوحي بالحرية لمن ترتديه.

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تناسبك لفصل الصيف ويمكنك تنسيقها مع العديد من التصاميم إليكِ اليوم من "الخليج 365 .نت" أجمل أزياء بيضاء مناسبة للنساء من مجموعات صيف 2021 .

بلوزة بيضاء دانتيل طويلة من فالنتينو Valentino

بلوزة بيضاء دانتيل طويلة فالنتينو Valentino

لا نتخلي عن أقمشة الدانتيل، فهي أنيقة في كل المواسم وتعود إلينا في هذا الصيف، فهي بمختلف أشكالها مناسبة لكل الأوقات سواء في الصباح أو المساء، بإمكانك تنسيقها مع جينز باللون الأزرق الداكن وحذاء أسود اللون مع إكسسوار أنيق جذاب ذهبي اللون وحقيبة باللون الأسود.

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قميص أنيق من Dolce &Gabbana

قميص أنيق من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana

قدمت ماركة دولتشي أند غابانا Dolce& Gabbana قميصاً أبيض أنيقاً من الستان، فهو عملي لكل الأوقات ولكل المواسم، وهو مناسب لصاحبات الجسم الممتلئ والجسم النحيف، أعجبنا هذا التصميم الذي يمكنك الاستعانة به وتنسيقهامع تنورة قصيرة بعدة ألوان، مع إكسسوار فخم يحيط بالقميص من فوق بالكامل ويسمح بتنسيقه مع العديد من الإطلالات اليومية.

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بلوزة بيضاء من Mario Dice

بلوزة بإكمام جذابة من ماريو دايس Mario Dice

برزت قصات وتصاميم البلوزات البيضاء لتناسب مختلف الأذواق بالإضافة إلى القصّات المريحة التي تصل إلى الأسفل، ويمكنك تغيير شكلها كما تريدين، فبإمكانك تنسيقها مع الجينز أو مع تنورة كروهات، مع حقيبة بيضاء وحذاء أسود؛ لتواكبي كل ما هو جديد وأنيق لكِ.

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بلوزة بقصّة أكتاف منفوشة من Isabel Marant

بلوزة بقصّة أكتاف منفوشة من ايزابيل مارانت Isabel Marant

من أجمل موديلات البلوزات البيضاء، هذا التصميم بقصّة الأكتاف المنفوشة، وهي موضة هذا الصيف، مع قصّة دائرية من الأسفل لتبرز أناقتها، فإذا أردتِ اختيار موديلات لافتة للنظر فتوجهي إلى هذه البلوزة ذات الأكتاف المنفوشة، يمكنك تنسيقها مع بنطلون ابيض وحقيبة فضية اللون مع حزام أبيض كبير لتكون إطلالتك مناسبة لهذا الصيف.

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