أزياء أنيقة للعيد من وحي بثينة الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مايو 2021 10:41 صباحاً - تقفين أمام دولابك وتفكرين، ما الذي قد يصلح لإطلالة هذا العيد؟ إن كنت تظنين أنك جربت كل اتجاهات عام 2021، عليك أن تجربي طريقة النجمة بثينة الرئيسي التي تعتمد على البساطة وقلة التفاصيل، ومع ذلك تنجح في إبهارك بطلتها في كل مرة.

الإكسسوارات:

احسني اختيار نظارة شمس سوداء تليق بكل إطلالتك - الصورة من حساب بثينة الرئيسي على انستغرام

نادراً ما ترتدي "بثينة الرئيسي" إكسسوارات وتفاصيل كثيرة، ذوقها سهل ومناسب للجميع، حيث تعتمد على حذاء عالٍ مدبب من الأمام، يعطي طولاً ونعومة لقوامك، فبالتالي يليق بك أي ثوب بعد ذلك، حذاء مع حقيبة من نوع الحزام المربوط على الوسط الجديدة، تحدد الوسط وتعطي منحنيات لقوامك، وهنا تنتهي الإكسسوارات.

الحذاء السادة بالكعب العالي مع حقيبة يد أو حزام من نفس اللون، هما كل ما تحتاج إليه "بثينة" لصنع إطلالة مميزة، كما أنها لا تنسى نظارتها الشمسية السوداء بأيدٍ ذهبية، الشكل الكلاسيكي الذي لن يتعارض مع أي طقم تنسقه، وأقراط جاذبة للانتباه وكبيرة الحجم، تكون هي الحلي الوحيدة في ثيابها وبالتالي تسحب العين.

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المكياج:

تركز بثينة الرئيسي على العيون في مكياجها فقط - الصورة من حساب بثينة الرئيسي على انستغرام

كل مكياج "بثينة الرئيسي" يتمركز حول عينيها، رسمة بسيطة تظهر سحبة القطة، ورموش أو ماسكرا قوية، مع ظلال عيون ترابية لا تخلو من إضاءة مميزة مصدرها لون نيون مثلاً أو محدد عيون أزرق.

باقي المكياج ترابي ناعم لا يحتوي على أي تفاصيل أخرى، وألوان هادئة من فئة "النيود" التي تشابه درجات لون البشرة، مع روج داكن يبرز جمال لون بشرتها الخمرية، وتنتهي المهمة بنجاح مبهر كل مرة.

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اطلالة اللون الواحد:

إطلالة اللون الواحد تناسب كل أشكال الجسم - الصورة من حساب بثينة الرئيسي على انستغرام

تميل "بثينة" إلى إطلالة اللون الواحد، حيث ترتدي فساتين أو طقماً كاملاً من لون واحد فقط، وهو أسلوب ذكي وسهل، يناسب جميع أشكال الجسم، ويعطي وهماً بالطول، ويخفي عيوب الجسم، وفي نفس الوقت هو بسيط وناعم لا يزعج العين، يجعل من الأسهل الالتفات لوجهك بدلاً من ثيابك، ويجعل صورك عالية التباين مع أي خلفية تختارينها.

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الفستان القطعة الواحدة:

الفستان الكامل بأكمام طويلة يسهل عليك تنسيق إطلالة ساحرة - الصورة من حساب بثينة الرئيسي على انستغرام

كذلك تميل "بثينة" لأطقم القطعة الواحدة، والتي لا تغلبها في التنسيق ولا في اختيار الإكسسوار، ترين أغلب فساتينها بأكمام كي لا تنشغل بتقفيلها أو تغطيتها.

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التنانير:

نسقي تنورة مميزة مع قطعة علوية أساسية بلا تفاصيل - الصورة من حساب بثينة الرئيسي على انستغرام

موضة البليسيه جعلت ارتداء التنورة أسهل من أي وقت مضى، خاصة إن اتبعت الأسلوب البسيط الذي تتبعه بثينة، حيث تختار التنورة ذات تصميم مميز، ثم تجمعها مع قطعة علوية سادة بتصميم أساسي لا تفاصيل فيه، فتظهر التنورة جمالها وتكون نجمة الإطلالة، فمن الخطأ الشائع الجمع بين قطعتين مميزتين معاً في طقم واحد، فتطغى كل منهما على الأخرى ناتجاً عن هذا مظهر نهائي مزدحم.

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