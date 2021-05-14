احذر من تناول الفواكه في النصف الثاني من اليوم لهذا السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص البعض من الذين يتبعون نظام غذائي صحي لفقدان الوزن على التقليل من تناول أنواع كثيرة ومختلفة من الطعام، إذ تفرض عليهم الحمية الغذائية تناول الزبادي وقطع الفاكهة.

ومن جانبها، حذرت أخصائية التغذية الروسية الدكتورة ريما مويسينكو، من تناول الفاكهة ليلا، مشيرة إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله حول أن الإفراط في تناول الفواكه مفيد للصحة، وفق «سبوتنيك».

استبدال الفواكه بالطعام لا يساعد على فقدان الوزن

وأضافت مويسينكو، أن الفواكه لا تساعد على إنقاص الوزن، لذلك لا داعي لاستبدال وجبات الطعام بالفاكهة، مشيرة إلى أن تناول الفواكه في النصف الثاني من اليوم ليس صحيا بل مضر للصحة، إذ أن أفضل وقت لتناول الفواكه هو بعد الظهيرة، وبشكل خاص للأشخاص الذين لن يتمكنوا من تناول العشاء في المنزل.

تناول الفواكه في النصف الثاني من الليل يؤدي لفقدان الطاقة

وعن سبب تحذيرها من تناول الفاكهة ليلا، أشارت إلى أن ذلك يسبب اضطرابًا كبيرًا في عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، لافتة إلى أنه هناك سبب أكبر من ذلك، وهو أن الإفراط في تناول الفاكهة يؤثر بشكل كبير على قشرة الدماغ، التي تتوقف عن الإحساس بهرمون اللبتين، منظم عملية تبادل الطاقة، ما يؤدي إلى فقدان الطاقة في الجسم.

ووجهت أخصائية التغذية الروسية نصيحتها لمحبي تناول الفاكهة، بأنه من الممكن تناول قطعة فاكهة صلبة مرة واحدة في اليوم مثل التفاح أو الكمثرى، في الوقت الذي يكون بعد الظهيرة، وتجنب تناولها في النصف الثاني من اليوم.