«عطاء الأم لا يتوقف».. والدة كريستيانو رونالدو تنصحه بإنهاء مسيرته الكروية في لشبونة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طالبت السيدة ماريا دولوريس أفيرو، والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، بالعودة إلى فريق سبورتينج لشبونة، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

وقالت والدة كريستيانو رونالدو، خلال حوارها مع قناة «TVI 24»، سأحاول بكل وسعي، لاقناعه بالعودة مرة أخرى إلى الفريق الذي ترعرع فيه، وسأتحدث إلى كريستيانو، لإقناعه بالعودة العام المقبل، إلى ملعب الفالادي وارتداء قميص سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وتعتبر ماريا دولوريس أفيرو والدة لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، الداعم الأول له في مسيرته، وقدمت له المساعدة حتى تحقق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم، حتى أنه أصبح من أفضل لاعبي الكرة في العالم.

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وعرف عن السيدة البالغة من العمر 66 عامًا، دعمها لرونالدو منذ أن كان في عمر الـ14، حيث وافقته على قراره بترك تعليمه، وعدم الذهاب إلى المدرسة للتركيز فقط على كرة القدم.

وتعيش البرتغالية ماريا، حياة مرفهة، وتستمتع بقضاء الوقت مع أحفادها، ولديها العديد من المعجبين والمتابعين على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حظت بشهرة واسعة، منذ تألق ابنها في مباريات كرة القدم العالمية.

وتضم صفحتها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أكثر من 1.7 مليون متابع، وظهرت ماريا أيضًا، في العديد من المجلات البرتغالية، في عام 2018 قدمت صوتها لشخصية بارزة في فيلم رسوم متحركة طويل بعنوان «سنو».

وبدأ الابن كريستيانو، البالغ من العمر 36 عاما، مسيرته الكروية ضمن فريق الناشئين بنادي سبورتينج لشبونة عام 1997، وبرزت نجوميته عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، وهو في صفوف الفريق البرتغالي، وتدرج بفرق الناشئين والشباب قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، ثم انتقل إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009، ومنه إلى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.