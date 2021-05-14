حكاية مشردة في الـ80 بالسيدة زينب: طردوها بدون رحمة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على سلالم إحدى العمارات بمنطقة السيدة زينب، جلست العجوز، التي لا تعرف اسم ولا عنوان، لا تعرف لما بقيت هُنا، وما ينتظرها من مجهول، سيدة في الـ80 من عمرها، أصبحت مُشردة بالشوارع، تختبئ بالعمارات، فغاب عقلها عنها، زهدت كل من حولها، حتى المساعدة أصبحت تقبلها باستماتة.

بجلباب غير مهندم، كأنه شاهد على القسوة التي عاشتها، وملامح خائفة من البشر، الرعشة تسيطر على جسدها، تجلس السيدة على سلم إحدى العمارات، وهي تلتفت يمينًا ويسارًا، لا تعي لحديث من حولها، في مقطع فيديو وثقه أحد فريق «مؤسسة معًا لإنقاذ إنسان»، المعنية بإنقاذ المشردين.

وأظهر المقطع، محاولة أحد فريق المؤسسة التعامل مع الحالة، التي ظلت لا تتجاوب معه من شدة خوفها، وهو يقنعها بالذهاب معه إلى المؤسسة لرعايتها.

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طردوها بدون رحمة ولا إنسانية

يقول المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية، التي من شأنها تتولى رعاية المُسنة: «عندها 80 سنة، اتطردت بدون رحمه ولا إنسانية في السيدة زينب».

وتابع «وحيد» خلال حديثه لـ«هن»: «للأسف مش معاها إثبات شخصية، ومش واعية ولا مدركة لأي حاجة خالص، غير إنها اتطردت وبقت مشردة في العُمر ده».

جار التعامل معها لإنقاذها

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية، أنه بالفعل تم نقلها إلى الدار لرعايتها، وبدء حياة أدمية نظيفة: «نقلناها الدار، وبنشتغل حاليًا على النظافة الشخصية بها، والكشف الطبي، لأن حالتها حرجة جدًا، عشان تقدر تتكيف وتتعامل».

واختتم: «لسة مش قادرة تحكي كل اللي حصلها، لكن إحنا هنهتم بيها ونرعاها وتعيش وسطنا».

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