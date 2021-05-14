تعرف على مخاطر الإفراط في تناول الملح

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر المركز الاتحادي للتغذية من الإفراط في تناول الملح؛ نظرا لأنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالسكتة الدماغية.

وأضاف المركز أن الإفراط في تناول الملح يؤذي أيضا الكبد والكلى ويؤدي إلى السمنة وسرطان المعدة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، التي تهدد الحياة، ينبغي ألا تزيد كمية الملح، التي يتم تناولها يوميا، على 5 جرامات، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولتقليل استهلاك الملح ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة وتناول الأطعمة الطازجة بدلا منها.