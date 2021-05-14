هكذا تعتني بالأثاث الخشبي غير المعالج

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت مبادرة "برو ماسيفهولتس" الألمانية إن الأثاث المصنوع من الخشب غير المعالج قد يتعرض للتمدد بسبب الارتفاع المستمر لرطوبة الهواء، كما قد تظهر به شقوق في حال الانخفاض المفاجىء لرطوبة الهواء، ما يتسبب في فقدانه لرونقه ومظهره الأنيق.

وأضافت المبادرة أنه يمكن مواجهة ذلك من خلال معالجة سطح الخشب بواسطة الشمع أو الزيت، وبالتالي لا يحدث تراكم للشحنات الكهروستاتيكية.

كما يعد هذا الأمر مفيدا لمرضى الحساسية؛ حيث إنه يحد من تراكم الغبار والأوساخ على سطح الخشب.

وبشكل عام ينبغي أن تقع نسبة رطوبة الهواء في الغرفة بين 45 و55%، في حين ينبغي أن تقع درجة الحرارة في الغرفة بين 18 و23 درجة مئوية.

ولتجنب ارتفاع رطوبة الهواء ينبغي تهوية المنزل بانتظام، خاصة فور الاستحمام أو الطهي، مع الحرص على التهوية بطريقة التيارات الهوائية نهارا.

ولتجنب فرط السخونة داخل الغرفة ينبغي خلال فصل الصيف تهوية الغرفة في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من المساء.