تحذير من حِمية "الصيام الجاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت خبيرة التغذية الألمانية ألينه إيمانويل من اتباع الحِمية الغذائية المعروفة باسم "الصيام الجاف" (Dry fasting)؛ نظرا لخطورتها على الصحة.

وأوضحت إيمانويل أن حِمية "الصيام الجاف" تعني الاستغناء التام عن السوائل والأطعمة الصلبة لمدة زمنية معينة بغرض خسارة الوزن وطرد السموم من الجسم.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن الاستغناء عن الماء يمثل مشكلة صحية كبيرة؛ حيث إن فقدان الماء بنسبة 2% من وزن الجسم يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى اضطرابات نظم القلب وحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية والصداع ومشاكل الهضم وتراجع القدرة على بذل المجهود.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع شرب ما لا يقل عن 5ر1 لتر من الماء يوميا، مع مراعاة الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.