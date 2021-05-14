«بعد وفاة الزوج».. سيدة تتقاسم التعويضات مع أرملة عشيقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحصلت سيدتان، إحداهما زوجة والأخرى عشيقة، على التعويضات المدفوعة من إحدى شركات التأمينات، بعد وفاة رجل إيطالي، إثر تعرضه لحادث مروري العام الماضي، ولم تقتصر التعويضات على الزوجة، إنما تحصلت عشيقته على جزء منها.

وأكدت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، الخميس، أنه على الرغم من أن الزوج البالغ من العمر 39 عاما وزوجته، المقيمان مدينة تورينو شمال إيطاليا، ولديهما طفلا، لكنّ الزوج كان يقيم علاقة مكشوفة مع امرأة أخرى.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها: «في ظل مساعي الشرطة من هويته، إثر وفاته في حادث مروري، كانت زوجته خارج البلاد، بينما كانت العشيقة تقوم بعمل الإجراءات اللازمة، ولم تتوان عن المطالبة بحقوقها، متحدثة عن صلات كانت تربطها بالرجل المتوفى، ومشاريع مستقبلية لهما».

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وكشف محامي الدفاع عن العشيقة «جينو أرنونه»، في تصريحات أوردتها الصحيفة الإيطالية، أنها كانت مرتبطة بهذا الرجل، مع الأمل في تشارك الحياة معه «كانا يرتبطان بمشاعر قوية كما كانا يعيشان في مساكنة».

كذلك كشفت العشيقة التي لم تذكر اسمها لصحيفة «لا ستامبا»، أنه كان يمضي معها 3 أيام في الأسبوع، و4 أيام مع عائلته.

ولم توضح «لا ستامبا»، قيمة التعويضات المدفوعة، حيث أن السلطات الإيطالية تعاملت مع العشيقة باعتبارها تضررت من وفاة الزوج الخائن.