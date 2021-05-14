شريف منير في عيون زوجته تزامنا مع عيد ميلاده: شقي وارتباطنا مخدش وقت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدم العديد من الأعمال الناجحة، التي تركت بصمة كبيرة في المشاهدين والجمهور، أثبت جدارته وقدراته التمثيلية، تربطه ببناته علاقة من نوع خاص، قائمة على الود والصداقة والاحترام، يدافع عنهما باستمانة خلال الأزمات، ولا يتغافل عن استرداد حقوقهما، الفنان شريف منير، الذي ارتبط اسمه بكثير من المواقف التي تصدرت التريند خلال الآونة الأخيرة، لعل أهمها موقف تعرض ابنتيه فريدة وكاميليا، للتحرش الإلكتروني من بعض المتابعين.

ويتزامن اليوم 14 مايو، عيد ميلاد الفنان شريف منير، ويُقدم «هُن» لقطات من حياته وعلاقتة الأسرية، خلال السطور التالية:

روت الفنانة لورا، زوجة الفنان شريف منير، كواليس من علاقتهما، خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعروفش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، قائلةً: «الحب مبيجيش بالترتيب، بييجي بشكل مفاجئ دون استئذان، شريف كان من النوع الشقي برضه، وبيتهيألي ماخدتش وقت كتير عشان ارتبط بيه وأحبه».

وتابعت زوجة الفنان شريف منير الحديث عن علاقتهما: «كان قرار جميل، لأن في الآخر نتج عنه فريدة وكاميليا، ودول أحلى حاجة في الدنيا».

لورا تروي كواليس الزواج

وعن كواليس بداية الزواج، قالت: «لطشت كتير أوي، وكنت بتجنن كتير أوي، وبغير عليه جدا، لما كنت باتعرض لموقف وأغير عليه فيه، كان ممكن أتجنن وأطلع على الترابيزة اللي قدامي، لكن مع الوقت بدأت تنضج أكثر، وتتعامل بحكمة أكثر».

نتج عن هذة الزيجة ولادة ابنتيه فريدة، هى الابنة الوسطى من الفنانة المعتزلة وتبلغ من العمر 16 عاماً، تدرس في المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الدولية، وكاميليا عامًا، وهى الابنة الصغرى للفنان شريف منير، ولاحظ الجمهور تشابها كبيرا في الملامح بينها وبين حفيدته لارا، ابنة أسما، وكأنهن متطابقتين في الشكل.