تسبب مشاكل كارثية.. مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال عيد الفطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

أطباق الرنجة والفسيخ واحدة من الأكلات الشهيرة والشهية التي تفضلها الكثير من ربات المنازل لتحضيرها في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، حيث يتجنب البعض تناولها في شهر رمضان حتى لا تزيد الشعور بالعطش في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعادة ما تشهد طاولات الطعام بالمنازل وجود أطباق الرنجة والفسيخ بالإضافة إلى المقبلات والبصل، خاصة في اليوم الأول من عيد الفطر، إلا أن الأمر قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة تؤثر على الصحة.

احذر تناول الرنجة والفسيخ في العيد

وفي هذا الصدد، حذّر الدكتور محمد سراج، استشاري التغذية العلاجية من تناول الرنجة والفسيخ خلال أيام العيد، وعقب انقطاع في فترات الصيام، مؤكدًا أنها تسبب العديد من المشاكل الصحية.

وأشار «سراج»، خلال حديثه لـ«هُن» إلى أن تناول الرنجة والفسيخ يسبب مشكلات عديدة بسبب زيادة نسبة الأملاح في الجسم، ما يؤثر على وظائف الكلى، فضلا عن احتواء الرنجة والفسيخ على البكتيريا التي تضر المعدة، كما تؤدي إلى مشاكل في وظائف القولون، والمعدة، وغيرها.

مواصفات الرنجة والفسيخ المثالي

وينصح استشاري التغذية العلاجية، بالبعد عن الرنجة أو الفسيخ الذي يحتوي على ملح قليل، لافتا إلى ضرورة عدم تركه لمدة تزيد عن 30 يومًا، والتأكد من أنها لم تصيبها الأتربة والرصاص والحشرات، كالذباب.

كيفية التخلص من الروائح الكريهة بعد تناول الفسيخ والرنجة

وعادًة ما يتسبب تناول الرنجة والفسيخ، في تغيير رائحة الفم، وظهور روائح كريهة، ما يدفع البعض للبحث حول وسيلة للتخلص من تلك الروائح.

ويعد الـ«ديتوكس» من المشروبات الصحية المفيدة التي تساعد في التخلص من الروائح الكريهة، بالإضافة إلى أنه يساعد في عملية الهضم.

وفيما يلي وصفة سهلة لإعداد مشروب الديتوكس في المنزل، وفقا لـ«the beauty madness».

مقادير مشروب الديتوكس

- ليمون.

- النعناع.

- الزنجبيل.

- أعواد قرفة.

- شرائح برتقال.

طريقة تحضير مشروب الديتوكس

ضيفي عصير الليمون مع أوراق النعناع جيدا، ثم إضافة الزنجبيل.

ضيفي شرائح برتقال إلى الخليط السابق، وخلطهم جيدا.

ضيفي أعواد القرفة إلى المشروب السابق، ثم وضعه في الثلاجة قبل تقديمه للحصول على مشروب مثالي بمذاق منعش.