أبو جبل يحتفل بالعيد مع زوجته بعد تهديده بالرحيل عن الزمالك «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجاهل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، الأزمة المندلعة بينه وبين الإدارة بسبب عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الأخيرة، رغم تعافيه من الإصابة بكورونا مؤخرًا، من خلال الاحتفال، اليوم، بأول أيام عيد الفطر المبارك، رفقة زوجته، ملكة جمال الجزائر الأميرة «سمارة»، التي تزوجها في بداية الشهر الماضي، والذي يعد العيد الأول عقب زواجهما.

وشارك حارس مرمى الفريق الأبيض، بعدة صور مع الأخيرة من جلسة تصوير زفافهما، مدونًا: « كل عام و أنتي عيدي».

وعلى الفور لاقت الصور آلاف تسجيلات الإعجاب، ثم ردت الأخيرة عليه، قائلة: «العزيز الغالي ديالي و كل يوم وإنت عيدي».

أزمة أبو جبل مع الزمالك

وهدد محمد أبو جبل حسب المصدر، بالبحث عن عروض خارجية فى الفترة المقبلة، للرحيل عن صفوف الفريق، خاصة أنه أصبح جاهزا للمشاركة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر خاصة في نادي الزمالك لـ «الوطن» إن أبو جبل هدد بعدم البقاء مع الزمالك، حال تواجده على دكة البدلاء وعدم عودته للمشاركة من جديد

زفاف محمد أبو جبل والأميرة سمارة

وكان محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أعلن زفافه على الأميرة سمارة، في بداية الشهر الماضي، ونشر صورهما سويا في الحفل الذي حضره عدد كبير من لاعبي الزمالك.

من هي سمارة يحيى زوجة أبو جبل؟

- تبلغ سمارة من العمر 28 عاما.

- توجت في عام 2019، بلقب ملكة جمال العرب في المسابقة التي أقيمت في مصر.

- حاصلة على بكالوريوس في التجارة والتسويق.

- درست في إنجلترا اللغة الإنجليزية، وفي أمريكا درست الاتصال.

- دخلت إلى عالم الموضة والموديلنج عن طريق الصدفة، حيث شجعتها شقيقتها على ذلك.

- تم اختيارها بين 200 متسابقة، لتكون ضمن 16 واحدة فقط تأهلن للمسابقة.

- مثلت سمارة يحيى بومرداس في المسابقة التي أقيمت بمصر، واستطاعت أن تقتنص اللقب.

- تسعى لعمل مشاريع تخدم الإنسانية.

- جاءت إليها عروض للتمثيل في كثير من الدول منها مصر ولبنان ولندن.

- لديها عدد من المشاريع الخاصة بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرف الصغيرة.