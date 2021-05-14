هاني الناظر يحسم الجدل: هل مرقة الدجاج والنودلز أكلات تسبب السرطان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حسم الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث ما يتردد عن أن مكعبات مرقة الدجاج والشعرية سريعة التحضير أكلات تسبب الإصابة بمرض السرطان.

وأكد الدكتور هاني الناظر أن ما يتردد عن أن هذه الأكلات تسلل الإصابة بالسرطان هو كلام غير علمي ومجرد شائعات تنتشر بين الناس بكثرة خاصة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر بعضها معلومات غير صحيحة بالمرة.

وكشف الناظر في تصريحات خاصة لـ«هن» أن مكعبات مرقة الدجاج تحتوي على مادة تسمى «مونو صوديوم جلوتامات» أو الجلوتومات أحادية الصنع التي يدعي البعض بأنها تتسبب في الإصابة بأمراض سرطانية وهي المادة نفسها التي تحتوي عليها الشعرية سريعة التحضير، وهو ما نفاه المعهد القومي لبحوث السرطان بالولايات المتحدة الأمريكية في بيان معتبرًا أن كل ما يثار حول هذه المادة مجرد أكاذيب، والدليل على ذلك أن مكعبات مرقة الدجاج سلعة متوفرة في جميع أنحاء العالم وتباع في الأسواق بشكل طبيعي.

وأضاف: بخصوص ما يثار عن الشعرية سريعة التحضير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة تتسبب في حالات وفاة من ضمنها أمراض سرطانية هو أيضًا محض شائعات، وكذبت وزارة الصحة المصرية أكثر من مرة هذه الشائعات، والحقيقة أنها آمنة تمامًا وبالبحث عن حالات الوفاة فهي صدفة بسبب تسمم أو سوء تخزين وغيرها.

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وتعتبر مكعبات مرقة الدجاج الجاهزة من الإضافات المستخدمة كثيرًا في طعام المصريين لاستخدامها في الطبخ فيما يستغنى أخرين عنها لأنها تحتوي على مواد حافظة ومنكّهات صناعية.

كما تعتبر جلوتامات الصوديوم الأحادية (MSG) الموجودة في مرقة الدجاج والشعرية سريعة التحضير مادة آمنة وفق دراسات أجرتها بعض المراكز العلمية ولم يثبت علاقتها بمرض السرطان بينما بينت النتائج بعض الآثار السلبية المؤقتة عند تناولها على رأسها الصداع وتنميل الأطراف وإحمرار الجسم.