«بالجلابية المغربي».. حميد أحداد يحتفل مع زوجته بالعيد على طريقته «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل النجم المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم نادى الزمالك، مع زوجته أميمة جبران بعيد الفطر المبارك، داخل منزلهما على الطريقة المغربية، حيث ارتدى أحداد جلبابا مغربية وكذلك زوجته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب وزوجته وهما يرتديان الزي التقليدي المغربي داخل منزلهما، بينما ظهر أحداد وهو يحمل ابنه «ليث» الذي يرتدي جلبابًا مشابهًا وبنفس اللون.

وكان المغربي حميد أحداد نشر صورا، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مع زوجته أميمة جبران، وهي تتولى مهمة قص شعره على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي.

كما شاركت أميمة جبران متابعيها على «إنستجرام» خلال الفترة الماضية بصورة جديدة لطفلهما الأول «ليث» وهي ترتدي بيجامة ستان فضفاضة فاتحة اللون خلال حملها الأول، والأخرى بالإطلالة نفسها، حاملة «ليث» بيدها مع إخفاء وجهه بـ«إيموشن قلب».

وحظت المغربية أميمة جبران زوجة لاعب القلعة البيضاء بشهرة واسعة بين جماهير كرة القدم في مصر والمغرب نظرًا لوجودها في المدرجات بصفة دائما لتشجيع زوجها على إحراز الأهداف.

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وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع صورة الزوجين في إحتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حصدت صورهما آلاف الإعجابات، متمنيين له النجاح والتوفيق في الفترة المقبلة، خاصة بعد ظهوره بشكل جيد في مباريات الفريق الأخيرة.

واستطاع المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقديم أوراق اعتماده لجماهير الأبيض وللفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد ظهوره الجيد خلال مباريات الفريق الأخيرة بالدوري المصري ونجاحه في تنفيذ فكر المدرب داخل المستطيل الأخضر ليصبح المهاجم رقم 1 في القائمة البيضاء.