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كانت طايرة من الفرحة.. حكاية موقف لحماة حمو بيكا في كواليس زفافه قبل وفاتها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حمو بيكا وزوجته

في أول أيام عيد الفطر المبارك، فجع الموت مغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، بعدما رحلت والدة زوجته عن عالمنا، حيث أعلن «حمو» الأمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «البقاء لله وحده توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجة الفنان حمو بيكا.. إنا لله وإنا إليه راجعون»

والدة زوجة مغني المهرجانات بدأ الضوء يتسلط عليها عقب زواج ابنتها من الأخير في سبتمبر الماضي، بعدما أحتفلا بزفافهم رغم جائحة الكورونا، لتتصدر والدة العروس ووالدة حمو بيكا المشهد بظهورهم البسيط والتلقائي في الحفل. 

صور زوجة حمو بيكا قبل وبعد المكياج: "بقالها أسبوع بتجهز" 

حكاية موقف لحماه مطرب المهرجانات قبل وفاتها

مواقف بسيطة ظهرت بها والدة زوجة المطرب الشعبي، خلال حفل زفافها، يرويها إسلام سعد مصمم فستان الزفاف، وزوجته المصممة إسراء خالد، الذين صمما فستاني العروس بحضور والدتها، حيث أكد المصمم أن الفقيدة كانت تتعامل بطيبة شديدة: «على طبيعتها جدًا، كانت بتحضر البروفات كلها رغم بعد المكان وأزمة عشان بنتها، ست كانت لطيفة وبتتعامل بذوق ومش بتتدخل في أي حاجة، والمهم راحة بنتها».

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حالة من السعادة الغامرة كانت تنتاب السيدة فور رؤية ابنتها وهي عروس: «كانت طايرة من الفرحة يوم جواز بنتها على حمو بيكا، بقت تبوس وتحضن فيها، وقاعدة جنبها طول الوقت، وأول ما شافت الفستان بقت تقولي شكرا إنتوا خليتوا بنتي سعيدة».

وتابع خلال حديثه لـ «هن»: «أول حضن كان منها، وأول واحدة كانت بتيجي في البروفة». 

وأشارت المصممة «إسراء» التي شاركت في التصميم أيضًا، تصميم الفقيدة لملازمة ابنتها حتى بمركز التجميل: «كانت صاحبتها وأختها وأمها، حتى مشاوير الكوافير مسابتهاش لحظة فيها، عاوزة توثق كل حاجة».

متابعة: «ست بسيطة بعبايات وخمار وهادية جدًا، لكن وقت  الفرح كانت طايرة وتشد أي حد ترقص معاه عشان تعبر عن فرحتها بالجوازة». 

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ودُفن جثمان والدة زوجة حمو بيكا بمقابر أسرتها في منطقة سيدي بشر في الإسكندرية، بحضور حمو بيكا ونور التوت وعدد من مغني المهرجانات بالإسكندرية، ويستقبل حمو بيكا العزاء أمام منزلها بالإسكندرية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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