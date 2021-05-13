طبيب يكشف تفاصيل استخراج 30 قطعة معدنية من معدة طفلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمكن فريق طبي في قسم جراحة الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق من إنقاذ طفلة، لا يتجاوز عمرها عامين، جاءت بها والدتها إلى قسم الاستقبال وهي تعاني من القيء الشديد والجفاف وألم في منطقة البطن منذ نحو أسبوع، وبعمل عدة أشعات وتحاليل تبين وجود 30 جسما غريبا داخل المعدة، فقرروا خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وكشف الدكتور عبد الرازق يوسف أحد الأطباء المشاركين في العملية الجراحية تفاصيلها قائلًا: «هي طفلة بالغة من العمر عام و8 شهور أحضرتها والدتها إلى قسم الاستقبال بمستشفى الزقازيق وكانت في حالة خطرة تعاني من قيء مستمر ووجدنا بالفعل أنها تعاني من قئ وجفاف شديد وبعد عمل اللازم من الأشعات والتحاليل تبين وجود كميات غير طبيعية من الأجسام الصلبة والقطع المعدنية في المعدة.

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«هن»: «جرى إنعاش الطفلة وإعطاء اللازم لها من الأدوية والتحاليل وباستكشاف القطع المعدنية تبين وجود عدد كبير في معدة الطفلة لم نراها من قبل ففي العادي تأتي لنا حالات لـ أطفال ابتلعوا قطعة أو اثنتين لكن هذه الطفلة وجدنا داخل أمعائها 23 مغناطيسا وحجر بطارية وجرى إزالة عدد كبير من الصواميل صغيرة الحجم التي يسهل ابتلاعها، وبذلك وصل عدد القطع الصلبة التي ابتلعتها الطفلة إلى نحو 30 جسما صلبا».

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وكشف: «تبين أن الطفلة تتردد على إحدى ورش السيارات بغرض اللعب مع الأطفال من جيرانها بحسب الأب والأم، لافتا إلة أن الجراحة استغرقت 3 ساعات، خاصة أن الأجسام المعدنية لم تقف أي منها في المريء ولم تحدث مشكلة في الأوعية، لكن امتشفنا وجود ورم داخل الطفلة لم نعرف إن كان خبيثا أم حميدا، وجار عمل التحاليل اللازمة».