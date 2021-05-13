طرق سهلة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يقبل المصريين على تناول الرنجة والفسيخ في أول أيام عيد الفطر، وذلك محاولة لكسر عادات الصيام واللحوم وغيرها من الأكلات الدسمة المرتبطة بسفرة رمضان.

ولكن تظل رائحة الرنجة والفسيخ العالقة بالمنزل تشغل ربات البيوت ويبحثون عن طرق فعالة للتخلص منها، نستعرض أبرز هذه الطرق وفقا لخبرات سيدات منزل بإحدى جروبات فسيبوك.

الشامبو

يمكنك مسح وتلميع الأسطح المكشوفة والأرضيات بالماء وقطرة من الشامبو الخاص بك، قطرة صغيرة تكفيكي تماما وتغير رائحة المنزل لشيء أفضل.

الماء والملح

استخدام بخاخ مكون من ملح وماء ورشه في الهواء الطلق، من أكثر الطرق الآمنة للتخلص من أي روائح كريهة، إذ يساعد على قتل البكتيريا، وينقي الجو.

القهوة

يمكنك الاستفادة من رائحة القهوة النفاذة، بوضع القليل منها في طبق مكشوف، وتركها في الهواء الطلق، للتخلص من الروائح الكريهة.

البخور

يعتبر البخور من أكثر الطرق الشائعة للتخلص من الروائح الكريهة، ولكن حاول بقدر الامكان الاعتماد على أنواع جيدة، لأن الأنواع الرديئة قد تزيد الأمر سوءًا.