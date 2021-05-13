لايف ستايل

طرق سهلة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة من المنزل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يقبل المصريين على تناول الرنجة والفسيخ في أول أيام عيد الفطر، وذلك محاولة لكسر عادات الصيام واللحوم وغيرها من الأكلات الدسمة المرتبطة بسفرة رمضان.

ولكن تظل رائحة الرنجة والفسيخ العالقة بالمنزل تشغل ربات البيوت ويبحثون عن طرق فعالة للتخلص منها، نستعرض أبرز هذه الطرق وفقا لخبرات سيدات منزل بإحدى جروبات فسيبوك.

الشامبو

يمكنك مسح وتلميع الأسطح المكشوفة والأرضيات بالماء وقطرة من الشامبو الخاص بك، قطرة صغيرة تكفيكي تماما وتغير رائحة المنزل لشيء أفضل.

الماء والملح

استخدام بخاخ مكون من ملح وماء ورشه في الهواء الطلق، من أكثر الطرق الآمنة للتخلص من أي روائح كريهة، إذ يساعد على قتل البكتيريا، وينقي الجو.

القهوة

يمكنك الاستفادة من رائحة القهوة النفاذة، بوضع القليل منها في طبق مكشوف، وتركها في الهواء الطلق، للتخلص من الروائح الكريهة.

البخور

يعتبر البخور من أكثر الطرق الشائعة للتخلص من الروائح الكريهة، ولكن حاول بقدر الامكان الاعتماد على أنواع جيدة، لأن الأنواع الرديئة قد تزيد الأمر سوءًا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا