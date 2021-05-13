فوائد تناول الفول السوداني.. مصدر غني بالفيتامينات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتناول الكثيرون خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، العديد من بعض أنواع التسالي، كالترمس واللب والفول السوداني، والتي تحتل مساحة كبيرة على مائدة الطعام.

فوائد الفول السوداني

ويأتي الفول السوداني بأشكال عديدة، بما في ذلك المحمص والمملح والمغطى بالشوكولاتة وكزبدة الفول السوداني، والأنواع المختلفة لها سمات غذائية مختلفة وفوائد صحية مختلفة، حسب موقع «medicalnewstoday».

- مصدر للبروتين

يعتبر الفول السوداني مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، حيث يوفر 25.8 جرامًا لكل 100 جرام من الفول السوداني، أو نحو نصف احتياجات البروتين اليومية للشخص.

- مصدر للدهون الصحية

الأحماض الدهنية جزء أساسي من كل نظام غذائي، فمعظم الدهون الموجودة في الفول السوداني أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة، وهي تعد نوع صحي من الدهون.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن تناول الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول في الدم لدى الشخص، وهذا بدوره يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- مصدر للألياف الغذائية

الفول السوداني مصدر جيد للألياف الغذائية، حيث يحتوي على 8.5 جرام لكل 100 جرام، أي ما يقرب من ربع كمية الألياف الموصى بها للذكور أو الثلث للإناث.

وتوصي الإرشادات الغذائية الحالية للأمريكيين بأن يحصل البالغون على الكميات التالية من الألياف يوميًا:

34 جرام للرجال

28 جرام للسيدات

طريقة تحميص الفول السوداني بقشره في المنزل

أول خطوة في تحميص الفول السوداني هي تحديد هل يتم تقشيره أم لا، رغم أن طريقة تحميصه في الحالتين واحدة إلا أن هناك اختلاف بسيط، فلابد من غسل الفول السوداني غير المقشر في الماء البارد قليلًا لإزالة التراب منه، ثم يجفف بمنشفة ورقية ويترك ليجف في الهواء لمدة خمس دقائق على رف سلك ثم يحمص.

- يجري تسخين الفرن على حرارة 170 درجة مئوية، ثم يفرد الفول السوداني في صينية مفرود عليها ورق زبدة حتى لا يحترق أو يلتصق، ويجب أن يفرد كل الفول السوداني بشكل مسطح في طبقة واحدة للتأكد من تحميصه بشكلٍ متساوٍ.

- توضع صينية الفول السوداني على الرف الأوسط من الفرن، لضمان تحميصه من جميع الجوانب بشكل متساوٍ ويترك دون تقليب حتى لا يتكسر، وبالنسبة للفول السوداني المقشر يحمص في الفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، أما للسوداني غير المقشر يحمص في الفرن من 20 إلى 25 دقيقة.

- يخرج السوداني من الفرن لأنه سوف يتحمص أكثر قليلًا عند إخراجه من الفرن، ثم يتبل ويترك ليبرد ويقدم.