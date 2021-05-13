مواقف حولت زينب غريب إلى تريند.. من الرقص حافية في الشارع للتحرش بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة الشابة زينب غريب، تعرضها للتحرش الجنسي، على يد طبيب بيطري، وروت كواليس الواقعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولم يقف الأمر حد التحرش الجنسي وحسب، حيث أعلنت الشابة أيضا تلقيها عروض مادية من والدة الطبيب المتحرش.

موقف التحرش لم يكن الأول الذي تتحول خلاله زينب غريب إلى «تريند»، خلال الآونة الماضية وبخاصة خلال شهر رمضان الكريم، والتي أثارت استفزاز متابعيها.

رقصة وإطلالة جريئة في رمضان

وأثارت زينب غريب غضب الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالاتها الجريئة، إذ شاركت مقطع فيديو عبر حسابها ظهرت من خلاله وهي تؤدي رقصا استعراضيا، في وضح النهار بوسط البلد.

وظهرت «غريب» خلال الفيديو التي نشرته، ترتدي فستانا أسودا قصيرا، لتقوم بخلع حذائها وترقص حافية القدمين أمام تمثال مصطفى كامل، مع الشعر الكيرلي المعهود.

ووفقًا لما أظهره الفيديو، كان المكان خاليا تمامًا من المارة، ما يظهر أنه جرى تصويره في ساعات مبكرة من الصباح.

ملابس ملفتة للنظر في رمضان

وشاركت زينب صورة ملفتة للنظر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الأمر الذي جعلها محط انتقادات بعدما أثارت استفزاز البعض في نهار رمضان.

وتلقت العديد من التعليقات وكان من أبرزها: «إحنا في أيام مفترجة، عيب يا زينب الكلام ده، ربنا يهديكي، اقرأي قرآن وصلي وصومي أحسن من الكلام ده، انتي جميلة أوي، ربنا يرزقك الطاعة».

قصة تعرضها للتحرش

وقالت الفنانة خلال منشور دونته عبر حسابها، سردت من خلاله واقعة تعرضها للتحرش، قائلةً: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل أن واحد يتحرش بيا النهاردة يتقال لي إما إسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط».

وتابعت زينب غريب، عن هوية المتحرش، قائلةً: «الأغرب أنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه».