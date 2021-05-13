8 نصائح غذائية في العيد.. لا تفطر بالكحك وتجنب الإكثار من الشاي والقهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرتبط الكحك والبسكويت ارتباطا وثيقا بعيد الفطر المبارك، فهو من العادات الغذائية التي يكاد لا يخلو منزل منه في هذه المناسبة المهمة، ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناوله.

الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، ينصح أولا بتجنب البدء بتناول الكحك والبسكويت على الإفطار، لاحتوائهما على نسبة عالية من السكريات والدهون والنشويات المعقدة، ما يضر بالجهاز الهضمي والمعدة كثيرا، وعدم تناول أكثر من قطعة واحد على مدار اليوم.

وحدد "حماد" في تصريحه لمصراوي، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها خلال أيام العيد، وهي:

1- تحديد ميعاد الوجبات وبكميات محددة وتنظيم مواعيد الأكل.

2- البدء في الصباح بتناول بعض التمرات، لتسهيل مهام المعدة.

3- بعد تناول التمر بساعة أو ساعتين، يمكنك البدء بأحد منتجات الألبان كالبيض والجبن مع الخبز وبعض الخضروات الطازجة، ولكن بكميات قليلة.

4- يفضل تناول وجبة أو اثنين خفيفين بين الثلاث وجبات الأساسية، لتهيئة المعدة على البدء بتناول الثلاث وجبات يوميا.

5- عدم تناول الطعام بكميات كبيرة في أول يوم العيد، والأصح كميات قليلة تدريجيا على مدار اليوم.

6- يفضل شرب كوب واحد على مدار اليوم من أحد المشروبات العشبية، كالشاي الأخضر واليانسون والزنجبيل، وأيضا عصائر الفاكهة الطازجة.

7- يجب الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والعصائر الملونة والمحلى بالسكر بقدر كبير.

8- من الضروري عدم الإسراف في تناول الشاي والقهوة، يكفي كوب واحد على مدار اليوم.