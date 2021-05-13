11 فائدة مذهلة لتناول الترمس خلال العيد.. لكن احذر 5 أضرار في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي ونور جمال

يكاد لا يخلو عيد الفطر من وجود الترمس، فهو من بين المسليات الموجودة على مائدة الطعام خلال أيام العيد.

ولتناول الترمس فوائد متعددة لكم قبل التعرف على أضرار الإفراط في تناول خصوصا للأطفال وفق ما ذكر موقع "healthbenefitstimes".

1- يعزز صحة الأمعاء ويساعد في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف.

2- أظهرت مستخلصات بروتين الترمس أنها تصحح ضعف بطانة الأوعية الدموية، كما أنه يساعد في الاسترخاء السليم للأوعية الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

3- يساعد المحتوى العالي من الألياف في حبوب الترمس، البراز في الأمعاء بأن يمتص الماء من الجسم ويصبح طريًا، كما أن الألياف الغذائية تساعد في مرور البراز بسهولة عبر الأمعاء وتخفيف الإمساك يمنع مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجي والبواسير.

4- الألياف الموجودة في الترمس تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة مثل البكتيريا المشقوقة كما أنها تقلل من نمو البكتيريا المعوية الضارة مثل المطثية.

5- تتكون حبوب الترمس من كمية جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين، ومن ثم علاج فقر الدم.

6- مضادات الأكسدة الموجودة في الترمس تساعد على محاربة الشيخوخة المبكرة، كما أن الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الحبوب تغذي البشرة وتجعلها صحية ومتوهجة.

7- تحتوي حبوب الترمس على جميع المعادن والفيتامينات الأساسية مثل فيتامينات "أ"، "ب" و"ج" و"سي" التي تجعل نظام المناعة قويًا وقادرًا على مكافحة العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

8- المحتوى العالي من البروتينات في حبوب الترمس يجعل الشعر قويًا وسميكًا ويصعب تكسيره أو تساقطه، بل تعزيز نمو الشعر الصحي.

9- تتكون حبوب الترمس من محتوى ألياف عالية تجعل الشخص يشعر بالرضا لفترة أطول من الوقت، نتيجة لذلك، يستهلك الأشخاص كمية أقل من الأطعمة الأخرى في وجباتهم، أدى هذا إلى فقدان الوزن بشكل كبير.

10- أظهرت مستخلصات بروتين الترمس أنها تقلل من تطور آفات تصلب الشرايين كما أنها تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول المرتفعة التي تشكل عوامل الخطر لأمراض القلب.

11- الكالسيوم والفوسفور الموجودان بكثرة في حبوب الترمس ضروريان لجعل العظام قوية وصحية، حيث إنهم يعملون معًا ويجعلون عظامنا وأسناننا صحية.

وذكر موقع "eattihs" أضرار الإفراك في تناول الترمس خلال العيد، خصوصا الأطفال، موضحا مخاطر ذلك فيما يلي:

- يمكن أن يسبب للأطفال اختناقا بسبب كِبر حجم الحبة، إذ يجدون صعوبة في بلعه ويقف في الحلق، ويمنع خروج الهواء.

-يسبب ارتفاعا في ضغط الدم، وذلك بسبب الصوديوم العالي الموجود به، لأنه ينقع في الملح لمدة 24 ساعة.

- يضر بالكلى وذلك بسبب كمية الأملاح العالية التي توجد به، فيمكن أن يسبب ترسبات في الكلى تؤدي إلى عمل حصوات.

- التسمم الغذائي، فإذا لم يتم وضعه في الماء لمدة يوم كامل سيضر بجسم الإنسان ويعرضه للتسمم.

- الإكثار في تناوله يجعلك تجد صعوبة في التنفس ويتطور الوضع، ويشعرك بالغثيان والدوار ويجعلك تتقيأ فلا تفرط في أكله.

- تشير بعض الأبحاث إلى تجنب تناول الترمس في حالة الحمل، حيث إنه يعمل على زيادة انقباض الرحم وقد يسبب الإجهاض، وأيضاً يجب تجنبه في فترة الرضاعة.