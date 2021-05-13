"لو بتعمل رجيم".. كيف تتناول كحك العيد دون ضرر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة من العادات الغذائية المرتبطة بعيد الفطر المبارك، ولكن كيف يمكن للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية (دايت) أن يتناولونها دون ضرر، هذا ما توضحه الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، وفق ما ذكرت عبر صفحتها الشخصية" فيسبوك".

حددت أخصائية التغذية العلاجية عدة نصائح للأشخاص المتبعين حمية غذائية (دايت) عند تناول الكحك.

- عدم تناول كل هذه المخبوزات دفعة واحدة ولكن من الأفضل توزيعها على مدار أيام.

- قطعة الكحك الواحدة تعادل وجبة إفطار أو غذاء، لذا لا ينصح اعتبار هذه المخبوزات وسيلة للتحلية بين الوجبات، بل يجب استبدالها بأى وجبة واعتبارها أحد الوجبات اليومية حتى لا تسبب زيادة الوزن والسمنة.

- إذا اضطررت مجاملة الأهل والأصدقاء وتذوق كل الأصناف فيجب اقتسام القطعة مع شخص آخر لتقليل الكميات المتناولة، ولمحاولة حرق السعرات الحرارية الموجودة فى قطعة واحدة من الكحك يجب زيادة معدل حركتنا اليومية عن المعتاد لحرق الكميات الزائدة من السعرات الحرارية.

- يجب على الشخص لحرق سعرات قطعة واحدة من الكحك ممارسة رياضة الجري على "المشايه" لمدة لا تقل عن 45 دقيقة، أو لعب مباراة تنس أو كرة قدم لمدة لا تقل عن ساعة.

- أما بالنسبة لكبار السن لحرق سعرات قطعة واحدة من الكحك، عليهم ممارسة رياضة المشى لمدة ساعة واحدة على الأقل.

- من الأفضل حشو الكحك بالمكسرات مثل عين الجمل الذى يحتوى على دهون غير مشبعة كما أن المكسرات تساعد فى التخلص من الكوليسترول الضار.

- يجب تقليل وزن وحجم المعجنات في الكحكة الواحدة، ما يساهم في الحد من أضرارها.

- تجنب رش السكر على الكحك، وذلك للتقليل من السعرات الحرارية فى القطعة الواحدة، ويمكن تناول الكحك مع الشاى لعدم الشعور بغياب السكر.

- إضافة القرفه والزنجبيل لمكونات الكحك، أو تناولهم كمشروبات بعد تناول الكحك، يساهم بحد كبير في حرق السعرات الحرارية، وذلك لأنهما يساعدان فى تحسين تدفق الدورة الدموية وبالتالي تنشط عملية الأيض والهضم والحرق.

- تناول المشروبات الدافئة المضادة للأكسدة، والتى تنشط الكبد وتخلص الجسم من السموم مثل الشاي الأخضر أو حتى الشاى الأسود والقرفة أو الزنجبيل.

- تجنب المشروبات الغازية تماما، وذلك لأنها ممتلئة بكميات هائلة من السعرات الحرارية،كما أنها تسبب خللا فى الهضم..

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، عدد السعرات الحرارية في حلويات العيد، كالتالي:

الكحك يحتوي على 620 سعرا حراريا.

الغريبة تحتوي على 210 سعرات حرارية.

البيتي فور تحتوي على 534 سعرا حراريا.

معمول بالجوز يحتوي على 496 سعرا حراريا.

بسكويت بالشوكولاتة يحتوي على 524 سعرا حراريا.

بسكويت سادة يحتوي على 471 سعرا حراريا.

بسكويت جوز الهند يحتوي على 452 سعرا حراريا.