أطعمة ومشروبات تساعد في القضاء على الحموضة بعد تناول الفسيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

لا يقتصر تناول الفسيخ في مناسبة شم النسيم عند المصريين، بل يتناوله العديد أيضا أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي يحل غدا الخميس.

وفي التقرير نستعرض لكم بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على القضاء على الحموضة التي يسببها الفسيخ لاحتوائه على نسبة الملح العالية وارتفاع الصوديوم في الجسم.

الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، أن أفضل الأشياء التي يفضل تناولها هو التركيز على السوائل وشرب الماء بكمية كبيرة، وخاصة المشروبات الساخنة العشبية التي تعمل على تهدئة المعدة، ومنها الشاي الأخضر والينسون والشاي بالنعناع، مع مراعاة عدم تحليتها بالسكر حتى لا يكون ضررها أكثر من نفعها.

وأيضا عصير الليمون يكون مفيد في مثل هذة الحالات، والابتعاد عن المشروبات الغازية لأن كل ما تفعله هو تهدئة مؤقتة للمعدة، ولكن بعد ذلك تسبب عسر في الهضم، ويمكن أن تكون سبب كبير في ارتفاع نسبة الحموضة مرة أخرى في الجسم بعد مدة من الوقت.

ومن الأطعمة التي يجب تناولها، هو التركيز على الخضروات، وخاصة الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس والشبت والبصل الأخضر، وتناول الخيار لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء التي تعمل على ترطيب الجسم وتخليصه من الحموضة، وأيضاً يفضل تحضير طبق من السلطة وتناولها بعد الفسيخ ويكون به خيار وجزر وفلفل ألوان، لأن بها قيمة غذائية عالية ونسبة الترطيب بها رائعة.

وأيضاً منتجات الألبان بأنواعها، مثل الزبادي واللبن تعمل على تهدئة المعدة، ولكن يفضل تناولها بعد فترة من الوقت من أكل الفسيخ وليس مباشرة.

كما ذكر "حماد" أنه يفضل عدم تناول الفسيخ لأنه ليس به أي قيمة غذائية، بل يسبب ضررا كبيرا وهو مجرد شيء اعتدنا على فعله ليس أكثر، متوقعا أنه هناك احتمالية أن تقل نسبة تناوله هذة السنة لأن الناس تناولوه في شم النسيم الذي كان يوافق ميعاده في شهر رمضان، ولم يمضِ عليه أيام قليلة، لذلك يمكن أن تقل نسبة شرائه.