بمواد طبيعية.. تخلصي من روائح الإبطين الكريهة: عصير طماطم و«شرائح بطاطس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تعاني بعض الفتيات من رائحة العرق الكريهة خاصة في منطقة الإبطين، فهي من الأمور المحرجة التي تعرض الفتيات للمواقف غير اللائقة ويسبب لهن الإزعاج.

وبدلًا من شراء المواد المزيلة لرائحة العرق المحرجة والتي تحتوي على بعض المواد الكيمياوية، توجد أيضًا بعض المواد الطبيعية البسيطة من داخل منزلك يمكن استخدامها لمعالجة هذه الروائح دون تكلفة مادية أو أضرار.

عرضت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بعض المواد الطبيعية لمحاربة الرائحة الكريهة تحت الإبطين.

الملح الصخري

يمكنك وضع بعض الملح الصخري في دلو ماء فاتر، ومن ثم يتم خلطه حتى يذوب واستخدمه بعد ذلك في الإبطين، إذ يتميز الملح الصخري بتطهير فعال ويساعد في القضاء على التعرق المفرط والروائح المحرجة.

البطاطس

ربما تجهل بعض الفتيات أن تقطيع شرائح رقيقة من البطاطس، ومن ثم فركها حول الإبط لمدة نصف ساعة ومن ثم غسل المنطقة بالماء، تعمل على إزالة الروائح الكريهة.

خل التفاح

خل التفاح أيضًا من المواد البسيطة والتي توجد داخل منزلك، ويتم استخدامها في محاربة هذه الروائح، ويمكن ذلك من خلال أخذ كوب من خل التفاح وخلطه بنصف كوب من الماء، ومن ثم وضعه في زجاجة رذاذ واستخدمه كل ليلة على الإبط قبل النوم، واغسله بالماء الفاتر في الصباح.

صودا الخبز مع الليمون

يمكن أيضًا خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز بملعقة كبيرة من عصير الليمون حتى تتحولان إلى عجينة، ويمكن عد ذلك دلك هذا الخليط على الإبط 10 دقائق بحركة دائرية، ثم اغسله بالماء.

عصير الطماطم

أيضًا عصير الطماطم من المواد الطبيعية تستخدم في ذلك، من خلال مزجه بعصير الليمون، وضع الخليط لمدة 10 دقائق تحت الإبطين ثم اغسله بالماء البارد.