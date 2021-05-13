هند صبري تحتفل بعيد الفطر بفستان مصمم من نقش عربي: ملكة الأناقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة التونسية هند صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بحلول عيد الفطر المبارك، بنشرها صورة ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

إطلالة هند صبري

وأطلت «هند»، مرتدية فستان أسود «كاب» مدون عليه نقوشا من الأمام عبارة باللغة العربية من قصيدة أبو القاسم الشابي، «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر»، ويعلوه شال شفاف من الشيفون اللامع، وارتدت في يدها أسورة ذهبية تناسقت ألوانها مع الفستان الأنيق.

تفاعل المتابعين مع الصورة

وفي خلال دقائق من نشر الصورة، لاقت تفاعلا كبيرا من آلاف المتابعين، الذين أشادوا بإطلالة النجمة التونسية، فجاء من بين التعليقات، «قمر ما شاء الله»، «ملكة الأناقة»، «تجنني».

هند صبري تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

وخلال فبراير الماضي، قررت الفنانة التونسية هند صبري، الاحتفال بعيد الحب، الذي يتزامن يوم 14 فبراير، على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت بإطلالة خاطفة للأنظار، بفستان طويل أحمر اللون، دون أكتاف، وبعض الاكسسوارات الهادئة التي تناسبت مع إطلالتها، فضلًا عن الماكياج الخفيف، بأنامل خبيرة التجميل آية عبدالحميد، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصورة الفوتوغرافية بتول الضوي.

تعليق هند صبري

وأرفقت الفنانة تعليقًا من خلال أشهر إفيهاتها في فيلم أحلى الأوقات، أثناء مشهدها مع الفنان الراحل خالد صالح، قائلة: «عايزة ورد يا إبراهيم»، لتصبح تلك العبارة تتردد على الألسان بين العشاق وبخاصة الفتيات، إذ كانت يسرية، تطلب من زوجها الورد بدلًا من الكباب، الذي يحضره لها، كتعبيرًا عن طلبت الرومانسية، حتى أصبحت الجملة، واحدة من أهم الجمل الحوارية على السوشيال ميديا، وأكثرها انتشارها في يوم عيد الحب.

وسام الفنون والآداب الفرنسي

ويشار إلى هند صبري، حصلت على وسام الفنون والآداب الفرنسي، بدرجة ظابط، من السفير الفرنسي بالقاهرة، كأصغر إمرأة عربية تحصل علية.

وكانت تلقت تهنئة من المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، كما أعربت عن سعادتها البالغة وفخرها لحصول الفنانة على هذا الوسام، مؤكدة على كونها من أكثر النماذج المشرفة والملهمة للنجمات الشابات، من خلال نجاحاتها ومشوارها الفني.