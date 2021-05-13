يضر صحة الأطفال.. تحذيرات من تناول الخوخ والبطيخ قبل يوليو «استنوا شوية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الصيف الذي يرتبط بتناول الفواكه مثل الخوخ والبطيخ، ويقبل الكثيرون على تناولهم وخاصة الصغار، لكن في بداية يعاني البعض من بعض المشاكل بسبب تناول الخوخ والبطيخ خلال هذه الفترة، لذلك يجب تجنب تناولها هذه الأيام.

وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من تناول البطيخ والخوخ هذه الفترة، إذ أنه يتواجد عليه المبيدات والملوثات فلابد من غسله جيدًا ويمكن نقعه بماء وخل لتنظيفه جيدًا، كما ينصح لمرضى الحساسية بالابتعاد عن تناوله هذه الفترة «استنوا شوية مش دلوقتي».

وأوضح «بدران» خلال حديثه لـ«هن» أن تناول البطيخ والخوخ هذه الفترة يسبب إسهال شديد جدًا للأطفال، لأنهم أقل مناعة «الأطفال كمان ممكن يستعجلوا في غسله وياكلوه مش نضيف.. دا هيسبب إسهال شديد».

وتابع «بدران» أنه يمكن تناول البطيخ والخوخ بداية من شهر يوليو المقبل «لسة دا مش الموسم بتاعه.. استنوا لشهر 7»، ويمكن للأمهات علاج إسهال الأطفال بإعطائهم الكثير من السوائل وبعض الأكلات مثل الأرز الأبيض السادة والموز والبطاطس.

طبيبة تحذر من الخوخ والبطيخ

وكانت الطبيبة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، حذرت من تناول الخوخ والبطيخ خلال هذه الفترة، عبر جروب «جت في اللقمة»، بعدما تواصلت مع عدد من الأطباء ووضعوا هذه الأسباب.

- هذه الفواكه حساسة تجاه الحرارة، ما يعرضها للفساد وبالتالي الإصابة بالنزلات المعوية.

- تعرضها لأنواع من الرش والمركبات للعمل على نضجها بسرعة.

- في حالة فساد هذه الفاكهة أو تعرضت للمركبات الكيميائية، تسبب الإصابة بنزلات معوية، وتعطي نفس أعراض الإصابة بوباء كورونا، ولا يمكن التفريق بينهما سوى بتعاطي المضادات الحيوية ومدى التحسن عليها، ما يحدث ارتباك في التشخيص وبالتالي يستغرق العلاج الصحيح وقت طويل على حساب صحة المريض.