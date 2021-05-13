رانيا يوسف تتفاعل مع أحدث فوتوسيشن لـ أروى بالأصفر.. ومغردون: أطلقت ولا إيه؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت المطربة والمذيعة اليمنية أروى، لأحدث جلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي «مايكل»، وشاركت عددا من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

ظهرت أروى خلال الصور من أحدث فوتوسيشن خضعت له مرتدية فستان طويل باللون الأصفر دون أكمام، وفي الوسط حزام باللون الأسود، مفتوح من الجنب.

وانتعلت أروى حذاءً باللون الأسود، وبعض الإكسسوارات التي تناسبت مع إطلالتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج بل استعانت بالماكياج الهادئ، ورفعت شعرها لأعلى.

وأرفقت الفنانة تعليقا على الصور التي شاركتها، قائلةً: «عيدكم مبارك..الله يعيده علينا وعليكم بالخير والفرح، عيد فطر مبارك».

لقيت جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة أروى، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، الفنانة رانيا يوسف، التي علقت قائلةً: «قمر ماشاء الله».

وكما كانت أبرز تعليقات المتابعين، «ما أجمل هالطلة، قمر، ايه الحلويات دي، هو انتي اطلقتي ولا ايه، الأصفر فال مش حلو، كل اللي بيتصوروا بالأصفر بيكونوا مطلقين، ربنا يباركلك في حياتك وصحتك، أحلى واحدة في الكون، شياكة شياكة وأناقة».

أروى تهاجم نزار الفارس بسبب رانيا يوسف

وكانت المطربة اليمنية، هاجمت الإعلامي نزار الفارس، الذي أجرى حوارا مثيرا، مع الفنانة رانيا يوسف، عبر قناة «الرشيد» العراقية، بسبب الأسئلة الجريئة التي وجهها لها، والذي أثار آنذاك ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن أروى

أروى، مغنية ومقدمة برامج حضرمية يمنية، ولدت في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، انتقلت إلى القاهرة، استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة، تفوقت في دراستها وبعد إنهائها المرحلة الثانوية قامت بدراسة الهندسة المعمارية.