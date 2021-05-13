تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. احذر 7 أخطاء نرتكبها أثناء استخدام التكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع ارتفاع درجة الحرارة يستخدم الكثير من الأشخاص تكييف الهواء للتغلب على حرارة الصيف، ولكن هناك بعض الأخطاء التي نرتكبها أثناء استخدام التكييف تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، كما جاء في موقع "bobvila".

1- وضعه في ضوء الشمس المباشر:

يؤثر موقع مكيف الهواء بشكل كبير على كفاءة الطاقة، لذا حاول تثبيته في مكان بعيدا عن ضوء الشمس، وذك لأن الكثير من ضوء الشمس المباشر سيجعل النظام يعمل بجهد أكبر.

أيضا لا تضع شجيرات أو نباتات قريبة جدًا من المكيف، حيث ستعيق التهوية وقد تسد المكثف.

2- وضع سيئ للترموستات وفتحات التهوية:

داخل منزلك، يجب التأكد من وضع مكيف الهواء وفتحات التهوية بشكل صحيح، حيث يؤدي وضع التكييف في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من المصابيح والأجهزة المنتجة للحرارة إلى عمل مكيف الهواء لوقت إضافي، وأيضًا، قد يؤدي سد فتحات التهوية الداخلية بالأثاث أو الستائر إلى إعاقة دوران الهواء بشكل صحيح.

3- عدم استخدام المراوح:

إذا أمكن، اجمع بين تكييف الهواء الخاص بك واستخدام المراوح، حيث يساعد أي نوع من المراوح على تبريد الهواء المنتشر في جميع أنحاء منزلك، ما يجعلك تشعر براحة أكبر، وتأكد من ضبط مراوح السقف لتعمل عكس اتجاه عقارب الساعة خلال فصل الصيف لدفع الهواء نحو الأسفل، ويجب أيضًا تقليل استخدام المراوح في المطبخ والحمام أثناء تشغيل مكيف الهواء، لأنها تزيل الهواء البارد من منزلك.

4- ترك النوافذ مفتوحة:

فتح الأبواب والنوافذ يجلب الرطوبة داخل منزلك ويسمح للهواء البارد بالخروج، لذا يجب أن يعمل مكيف الهواء الخاص بك بجهد إضافي للتعويض، ما يؤدي إلى إهدار كميات هائلة من الطاقة، لذا احرص دائمًا على إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل مكيف الهواء.

5- إهمال تنظيف الفلتر:

قم بتنظيف أو استبدال مرشحات الهواء كل شهر خلال موسم الصيف، وذلك لأن يساعد تنظيف الفلتر على تحسين كفاءة مكيف الهواء بشكل كبير ، مما يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 5 إلى 15 بالمائة.

6- عدم تنظيف الملفات:

يمكن أن تنسد ملفات المكثف والمبخر الخارجي بالأوساخ، مما يمنع تدفق الهواء ويعزل الملفات، مما يقلل من قدرتها على إدارة الحرارة بكفاءة، ولمنع انسداد الملفات، قم بإزالة الأوراق المتساقطة، والعشب، وغيرها من الحطام الخارجي بانتظام، مما يسمح بتدفق الهواء الكافي.

7- نسيان الصيانة الروتينية:

ستؤدي المحافظة على معدات تكييف الهواء بشكل صحيح إلى زيادة كفاءة تشغيلها وعمرها الافتراضي إلى أقصى حد، لذا من الأفضل في بداية موسم الصيف، فحص الأختام الموجودة على مكيف الهواء وكذلك السدادات للتأكد من عدم تسرب الهواء البارد، ثم افحص الصمامات وقواطع الدائرة والأسلاك والمحطات بحثًا عن علامات التآكل.