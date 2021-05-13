أطعمة ومشروبات احذر تناولها بعد "أكلة الفسيخ" في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي:

"أكلة الفسيخ" وجبة أساسية على الغذاء عند العديد من الأشخاص خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

ولأن هذه الوجبة قد تسبب مضاعفات فإننا يجب أن نكون حذرين فيما نأكله أو نشربه من أطعمة ومشروبات بعد تناول الفسيخ.

وهناك قائمة بتلك الأطعمة التي يجب تجنبها بعد تناول الفسيخ، نستعرضها وفق ما ذكرت الدكتورة فرح حسين استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية.

1- القهوة والشاي: من المشروبات التي يجب تجنبها، وذلك لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم.

2- الوجبات المقلية: يسبب تناولها بعد الفسيخ والرنجة في ارتباك الجهاز الهضمي.

3- الكشري: يتسبب تناول الكشري في حدوث مشاكل في الهضم وتلبك معوي.

4- المخللات: يؤدي تناول المخللات بعد أكلة الرنجة والفسيخ، إلى ارتفاع ضغط الدم.

5- الوجبات الدسمة: تسبب ارتفاع ضغط الدم.

6- المشروبات الغازية: تؤدي إلى احتباس الماء بالجسم، نظرا لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.

7- الزنجبيل: يسبب أيضا ارتفاع ضغط الدم.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، حذرت من تناول الأسماك المملحة والمدخنة، لأن الأسماك المملحة تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى 17% من وزن هذه الأسماك، والتي قد تسبب أضرارًا شديدة خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال، كما أن "سمك الفسيخ" قد يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، فضلا عن أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائي بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.

وزارة الصحة تحذر عامة من تناول الفسيخ، ولكن إذا كنت ممن لا يستطيعون مقاومة الفسيخ ويحبونه، فتأكد من شرائه من مصدر موثوق به وتوخي الحذر أثناء تناوله، واستشر الطبيب الخاص بك قبل ذلك إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، مع مراعاة ما يلي:

- ارتداء الكمامة.

- غسل اليدين باستمرار.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة.