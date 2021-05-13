فوائد تناول عصير الليمون بعد "أكلة الفسيخ" في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

بعد تناول الفسيخ والرنجة نكون بحاجة إلى مشروبات مرطبة تجعلنا نتخلص من الحموضة، وينصح الأطباء بتناول عصير الليمون بعده، لفوائده المتعددة التالية كما ذكر موقع "webmed".

1- غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية:

الليمون مصدر جيد لفيتامين "ج"، الذي يعزز المناعة، ويكافح العدوى، ويشفي الجروح، وتوفر حبة واحدة نحو 31 مجم من فيتامين سي، والجرعة اليومية الموصى بها هي 90 مجم للرجال و75 مجم للنساء.

كما أن الليمون يحتوي على الكالسيوم المهم لوظيفة العضلات وإفراز الهرمونات وتقلص الأوعية الدموية.

وأيضا يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح، وكذلك حمض الفوليك الذي يحارب العيوب الخلقية في العمود الفقري ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

2- يخفف من التهاب الحلق:

الماء الدافئ الممزوج بالعسل والليمون علاج منزلي شهير للأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق، ويساعد فيتامين سي الموجود في الليمون أيضًا في تقوية الجسم والمناعة وخاصة بعد تناول الفسيخ.

3- مكافحة السرطان:

أظهرت الدراسات أن الليمون قد يكون له فوائد مضادة للسرطان، ويمكن أن يساعد التركيب الكيميائي له في منع تطور أورام الفم، حتى المواد الكيميائية الموجودة في قشور ثمار الحمضيات تم ربطها كعوامل محتملة مضادة للسرطان.

4- يمنع حصوات الكلى:

يظهر أن عصير الليمون يساعد في منع حصوات الكلى عن طريق رفع مستويات السيترات في البول.

ويرتبط السيترات بالكالسيوم، ما يساعد على منع تكون حصوات الكلى.

5- يساعد في الهضم:

يحتوي قشر ولب الليمون على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين، ويعزز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي في الكبد، مما يساعد على التخلص من السموم في الجسم.

ويمكن أن تساعد الفواكه الغنية بالألياف أيضًا في تعزيز الانتظام، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

6- يساعد في فقدان الوزن:

يساعدك البكتين الموجود في الليمون وعصيره على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعل فقدان الوزن أكثر سهولة.

وتشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف، خاصةً من المصادر منخفضة الكثافة مثل الفاكهة، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض وزن الجسم والدهون.

7- تنظيف البشرة:

يحتوي الليمون على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا وأحماض ألفا هيدروكسيل، مثل العديد من أدوية حب الشباب التي لا تستلزم وصفة طبية، ويمكنهم تفتيح وتقشير وإزالة الرؤوس السوداء.

ويعزز فيتامين سي الموجود في الليمون أيضًا على تخليق الكولاجين، وهو مفيد لنضارة البشرة.