فساتين وورود ملونة.. ابنة هيفاء وهبي وبناتها في فوتوسيشن العيد: شبه جدتهم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على طريقتها الخاصة، احتفلت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، بعيد الفطر المبارك لعام 2021، برفقة بناتها برحلة في نزهة خلوية معهن في إحدى الحدائق.

فوتوسيشن ونزهة وورود

نسقت الأم وبناتها فساتين باللون الوردي احتفالًا بالعيد، برفقتهن مجموعة من الورود متداخلة الألوان، وأعدت مجموعة من الفواكة والأطعمة للرحلة، وخضعن لجلسة تصوير مميزة.

شاركت زينب فياض، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله:«عيدكم مبارك، ينعاد عليكن ان شاء الله بالصحة والعافية وبواقع أفضل».

تفاعل الرواد مع الفوتوسيشن: ناقصها هيفاء وهبي

لقيت الصور التي شاركتها ابنة الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزهم: «نسخة من جدتهم، قمرات، يسلم هالطلة، ربنا يفرحكم، الصغيرة نسخة من هيفاء، الجمال المتوارث من جدتهم، هيفاء وهبي بس على صغير، كل سنة وانتم سالمين، عيدكم مبارك حبيبتي، الصور ناقصها هيفاء».

زينب فياض: والدتي الأقرب لشخصيتي

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت زينب فياض، خلال حوار مع برنامج «ET بالعربي»، إن الشخصية الأقرب إليها هي من الفنانات هي هيفاء وهبي، أما التي تعبر عنها بأغانيها هي الفنانة إليسا، ومن تحب شخصيتها وعفويتها هي الفنانة أحلام، أما الأقرب لشخصيتها وصفاتها هي والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

زينب فياض تتحدث عن علاقتها بوالدتها

وعن علاقتها مع والدتها، قالت زينب: «يكفيني أن نيتي وصلت للشخص المعني.. ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا وبدأوا في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية، وهذا الأمر صدمني كثيرا».

زينب فياض هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من زوجها وابن عمها نصر فياض الذي تزوجته في مطلع التسعينيات وانفصلت عنه، بعد إنجاب ‏ابنتهما زينب عام 1993، ووقعت خلافات كبيرة استمرت لسنوات، أدت لقطيعة بين هيفاء وابنتها.