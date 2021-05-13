بفستان يشبه أميرات ديزني وفوتو سيشن.. أحمد حسن وزينب يحتفلان بعيد زواجهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك اليوتيوبر أحمد حسن، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته زينب، خلال احتفالهما بعيد زواجهما الثالث.

إطلالة أحمد حسن وزينب

وخلال الصور، ظهرت زينب مرتدية فستان أحمر منفوش وذو أكمام طويلة، يشبه فساتين أميرات «ديزني»، ووضعت وردة حمراء بلون الفستان، على أحد جانبي شعرها، فيما ظهر أحمد حسن مرتديا بنطلون وسترة بيضاء وجاكيت رمادي غامق لامع.

وأرفق اليوتيوبر، تعليقا على الصور موجها رسالة رومانسية لزوجته، قائلا: «سأبقى على وعدي.. سأحبك دائما.. كل عيد جواز وأنتِ في قلبي يا حبيبتي».

أحمد حسن وزينب ينتظران مولودا جديدا

ومنذ أيام، عاد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب زوجته، لنشر أدق تفاصيل حياتهما من خلال تصويرها وعرضها في فيديوهات لمتابعيهما عبر قناتهما على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

زينب حامل

و قرر أحمد حسن، مشاركة مقطع فيديو لزوجته، بعنوان: «زينب حامل»، أظهر تفاصيل اكتشاف زوجته «زينب» لحملها للمرة الثانية، وكواليس إخبارها لزوجها بالأمر.

وظهرت زوجة اليوتيوبر، وهي تتحدث عن استعدادها لاستقبال مولودها الثاني، بعدما أجرت اختبار حمل، واكتشفت إيجابية النتيجة قبل أن تشارك زوجها بالأمر.

وعلى الفور، أخبرته بالنتيجة التي لم يصدقها في البداية، قبل أن تعرض مكالماتها مع الطبيبة التي أكدت لها الحمل.

وكعادة الثنائي في تصوير أدق التفاصيل لحياتهما، قررا تصوير أربعة اختبارات حمل، أمام المشاهدين، وشرح ما يحدث بالاختبار، وحقق المقطع فور نشره أكثر من ربع مليون مشاهدة.

أحمد حسن وزينب يعلنان عودتهما إلى مصر

وفي منتصف شهر رمضان الماضي، نشر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، مطقع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بلغت مدته 11 دقيقة، يوثق عودتهما إلى مصر مجددا، خلال الساعات القليلة الماضية، واستقبال أفراد عائلتهما لهما ولطفلتهما آيلين.