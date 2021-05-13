متى يبدأ متعافي كورونا في تناول الرنجة والفسيخ؟ ابتعد عنها قبل هذه المدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزامن عيد الفطر المبارك 2021 مع انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد المصابين مرة أخرى، وهو ما يمنعهم من تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة خوفًا من تقليل المناعة لديهم، وفي الوقت ذاته، يتساءل المتعافون عن إمكانية الإقبال على هذه الأسماك دون خوف أو تعريضهم لخطر نقص المناعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه على المتعافين من فيروس كورونا المستجد، عدم تناول الفسيخ والرنجة وهذه النوعية من الأسماك المملحة، إلا بعد مرور بأسبوعين وأيضًا لابد من تناولها بحذر وعدم إفراط خوفًا من تعريضهم لنقص المناعة وزيادة معدلات ارتفاع ضغط الدم لديهم.

وحذر «بدران» خلال حديثه لـ«هن»، من تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، لأسباب كثيرة منها ارتفاع نسبة الأملاح بها كما أن الطريقة المتبعة في حفظ وملوحة هذه الأسماك مازال عليها علامات استفهام، وزيادة الأملاح تزيد من أعباء الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يزيد من مضاعفات فيروس كورونا المستجد المنتشر في الفترة الحالية وفرص الإصابة به.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بأنه أيضًا لابد من الإقلال من تناول الكحك في العيد، رغم أنه العادة المرتبطة عند المصريين، لكنه يزيد من نسبة السكريات في الجسم وهو ما يقلل مناعة الجسم ويزيد من مضاعفات الكورونا.

مشروب الديتوكس بعد الفسيخ والرنجة

ويمكنك تناول مشروب الديتوكس بعد تناول الفسيخ والرنجة إذ أنه يعمل على التقليل من حدة الآثار السلبية للأسماك المملحة.

مقادير مشروب الديتوكس

- ليمون.

- النعناع.

- الزنجبيل.

- أعواد قرفة.

- شرائح برتقال.

طريقة تحضير مشروب الديتوكس

- في الخطوة الأولى يتم إضافة عصير الليمون مع أوراق النعناع جيدا، ثم إضافة الزنجبيل.

- في الخطوة التالية يجب إضافة شرائح برتقال إلى الخليط السابق، وخلطهم جيدا.

- في الخطوة الأخيرة عليك بإضافة أعواد القرفة إلى المشروب السابق، ثم وضعه في الثلاجة قبل تقديمه للحصول على مشروب مثالي بمذاق منعش.