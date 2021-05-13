تعرف على السعرات الحرارية في الكحك والبسكويت لتجنب السمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

استقبل المسلمون اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ رحلة البحث عن «الحلوى»، ولتقليل الوزن والاتزام باتباع نظام غذائي معين، يبحث البعض عن السعرات الحرارية فى الكحك والبسكويت.

السعرات الحرارية فى الكحك والبسكويت وفقا لموقع health line.

قطعة الكعك بالملبن 200 سعر حراري.

قطعة الكعك بالتمر 181 سعرًا حراريًا.

قطعة الكعك بالعجمية أو المكسرات 220 سعرًا حراريًا.

قطعة الغريبة من 150 إلى 160 سعرًا حراريًا.

قطعة البيتي فور من 80 إلى 90 سعرًا حراريًا.

بسكويت النشادر من 50 إلى 90 سعرًا حراريًا.

نصائح لإعادة تنظيم المعدة بعد الصيام

وفي ذات السياق، قدّم الدكتور محمود حسن، استشاري التغذية العلاجية، لـ «هُن»، نصائح لإعادة تنظيم المعدة بعد الصيام، والكمية المناسبة التي يجب تناولها من حلوى العيد.

الإفطارنبدأ بعد صلاة العيد بتناول وجبة الإفطار، مع مراعاة أن تكون الوجبة خفيفة، مثل شرب شاي وقطعة واحدة من الكحك.

وجبات خفيفةتناول وجبة خفيفة كل 3 ساعات مثل الخضروات.

وجبة الغذاءوجبة الغذاء تتكون من شوربة وخضار مسلوق ومشويات.

الرياضةتساعد الرياضة على تنظيم عمل المعدة وكذلك شرب كميات كبيرة من الماء.

ونصح استشاري التغذية العلاجية، بعدم الإكثار من تناول حلوى العيد، فلا تزيد عن قطعتين لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي تسبب الحموضة ومشاكل في المعدة.

أضرار الإفراط في حلويات العيد

ومن أضرار الإفراط في حلويات العيد التالي:

ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.

يؤدى إلى الشعور بألم في البطن.

الإكثار من تناول الحلويات تسبب زيادة الوزن.

يزيد ذلك من مستويات الأنسولين، ما يجعل الجسم يشعر بالتعب والنعاس بالإضافة إلى زيادة الوزن.

تتضاعف المخاطر الصحية لمرضى القلب.

طريقة عمل الكحك

2 كيلو دقيق.

كيلو سمن.

ربع كوب سمسم.

ربع كوب سكر بودر.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

ذرة ملح.

ماء للعجن.

ريحة الكحك.

طريقة تحضير الكحك

ينخل الدقيق في وعاء عميق للعجن، تضاف عليه الخميرة الفورية والسمسم المحمص، والسكر البودر، وذرة الملح، ويقلب الخليط.

يضاف السمن على الدقيق ونبدأ في فرك الكحك، ويفضل نوع سمن برائحة نفاذة.

يضاف الماء الدافئ تدريجيا ثم تضاف رائحة الكحك، مع العجن بشكل جيد، حتى تصيح العجينة سهلة التشكيل.

تغطى العجينة بكيس بلاستك وتترك ربع ساعة لتتخمر، ولا تترك أكثر من ذلك.

تدهن الصينية بمنديل مبلل بالزيت، أو توضع عليها ورق زبدة.

يشكل العجين إلى كرات صغيرة ثم نصنع فجوة ونضع فيها الحش وثم نضغطها، ننقشها.

تدخل الفرن حتى تنضج.

تزين بالسكر البودر.