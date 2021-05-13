رغم خلافاتهما بسبب العوضي.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يهنئها: مبروك يا غزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز رسالة جديدة لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يهنئها على دورها في مسلسل «اللي مالوش كبير»، ودور«غزل»، الذي قامت به وأحدث ضجة كبيرة وإشادة من قبل الجمهور.

وجاءت هذة التهنئة، بعد كثير من المشكلات الأسرية التي حدثت بينهما على مدار السنوات الأخيرة.

وقال وائل، في الرسالة التي أرفقها بصورة له معها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «مبروك يا غزال النجاح.. أحسنتي».

لقيت الصور التي شاركها الفنان، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وكان من أبرز التعليقات: «الله بجد ربنا يخليكو لبعض وعيد سعيد يا نجم مصر، كل سنة وانتوا سوا، كل سنة و انتوا طيبين و بخير يا أستاذ وائل ومبروك النجاح الساحق و الحالة اللي المسلسل محققها وربنا يخليكم لبعض سند وعزوة وانبسطت جدا جدا جدا من الصورة دي بجد، ربنا يخليكو لبعض ويهدي ما بينكو ديما، ربنا يهديكوا لبعض على طول، الإخوات فرحة ولمة، ربنا يوفقكوا، هي عملت مسلسل ودور جبار، عظمة أوي، ياسمين مفيش أطيب من قلبها».

خلاف ياسمين عبدالعزيز وشقيقها

وكانت خلافات كبيرة قد نشبت بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها وائل بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي دون إعلان الأمر بشكل رسمي، ووبخها وائل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان انتقد وائل علاقة شقيقته بالعوضي نظرا لأن الأخير يصغرها بأعوام عدة، علاوة على إهداء ياسمين العوضي سيارة، حيث طالبها بإعلان موقفها وعلاقتها به صراحة أمام جمهورها، وأسرتها.

مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، ومحمود ياسين، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وحقق أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان 2021، وتفاعل كبير من الجمهور.