ياسمين عبدالعزيز تعلق على وفاة الخديوي: اتوجعت زي كل الناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حاز مشهد قتل «سيف الخديوي»، الذي قام بدوره الفنان أحمد العوضي، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «اللي مالوش كبير»، على تفاعل كبير من الجمهور، إذ كان صدمة للجميع رغم كونه منطقي لانتهاء أعمال البلطجة والإجرام.

كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دخلت في نوبة بكاء هستيرية داخل المشهد، وهو الأمر الذي جعل الرواد يظنونه بإنه رد فعل طبيعي لها في الواقع بخلاف الدراما.

ياسمين عبدالعزيز تعلق على مشهد وفاة العوضي: النهاية الصح لطريق الغلط

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مشهد قتل «سيف الخديوي»، من خلاله مشاركة صورة وعدد من اللقطات الخاصة بالحلقة الأخيرة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، قائلةً: «أنا اتوجعت زي كل الناس ما أتوجعت بس هي دي النهاية الصح لطريق الغلط».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: وجعتي قلوبنا يا ياسمين، ولا صح ولا حاجة خديوي كان عاوز يتوب هو ومينا وكنا هنبتدي حياة جديدة وتجيبولنا مالك صغير ونفرح بالتوبة اللي ربنا شرعها وامرنا بيها مش لازم كل حد يغلط لازم يموت باب ربنا والرحمة راحوا فين، نكدتوا علينا، حسيتك بتعيطي بجد مش مجرد مشهد، ربنا يبعد عنكوا الوجع والآلم، انتوا كابل هايل».

مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، ومحمود ياسين، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وحقق أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان 2021، وتفاعل كبير من الجمهور.