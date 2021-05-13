سمية الخشاب تكشف كواليس ما دار بينها وأحمد سعد في «لقطة الموسم».. ماذا قال لها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زال الحديث حول صورة فرح «حلاوتهم» في مسلسل «موسى» التي جمعت الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد، للمرة الأولى بعد سلسلة من الخلافات التي وصلت لساحات المحاكم، إذ تصدرت الصورة وقتها «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان يتحدث إليها ويستأذن في مشاركة أحمد سعد في المسلسل بأغنية بمشهد حفل الزفاف، ورحبت بالأمر على الفور.

أما عن الصلح بينها وبين طليقها أحمد سعد، أثناء تصوير مشهد الفرح أو بعده، حسمت الرد قائلة بأنها لم تتحدث مع أحمد سعد قبل تصوير المشهد، وفقط تبادلا التحية أثناء تصويره.

تفاصيل المشهد المثير للجدل

وكشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى، إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.

مسلسل موسى

ومسلسل «موسى» من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.