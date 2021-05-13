احذري تناول الرنجة والكحك في أول يوم عيد: يزيد احتمالية الإصابة بكورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، المعروف عنه تناول الكحك والأسماك المملحة وأشهرها الرنجة والفسيخ، إذ أنها من المظاهر الأساسية للفرحة في العيد المرتبطة عند المصريين من قديم الزمان، لكن الإكثار من هذه الأطعمة له أيضًا بعض الأضرار الصحية على الجسم.

وذكر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن خطر زيادة تناول الأسماك المملحة والكحك، خلال حديثه لـ«هن»، أضرار تناول الكحك والأسماك المملحة عن الجسم خاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحذر «بدران» من تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، لأسباب كثيرة من ارتفاع نسبة الأملاح بها كما أن الطريقة المتبعة في حفظ وملوحة هذه الأسماك مازال عليها علامات استفهام، كما أنها زيادة الأملاح تزيد من أعباء الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يزيد من مضاعفات فيروس كورونا المستجد المنتشر في الفترة الحالية وفرص الإصابة به.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بأنه أيضًا لابد من الإقلال من تناول الكحك في العيد، رغم أنه العادة المرتبطة عند المصريين، لكنه يزيد من نسبة السكريات في الجسم وهو ما يقلل مناعة الجسم ويزيد من مضاعفات الكورونا.

تفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد

وكان الشيف شربيني كشف عن كيفية التفرقة بين الفسيخ الفاسد والسليم، خلال برنامجه عبر شاشة CBC سفرة، إذ قال: «يجب أن تكون سمكة الفسيخ الطازجة ذات لحم طري، وقوام متماسك، مغلقة تماما دون وجود أي فتحات بها أو تشققات يظهر منها اللحم، ومن علامات الفسيخ الفاسد ستلاحظين أن السمكة متحجرة القوام أو غير صحيحة وكاملة أو منفوخة تظهر بها فتحات يخرج اللحم منها».

وتابع الشيف شربيني أيضًا: «اللون الخارجي للفسيخ الطازج يكون رماديا وهو لون سمكة البوري الأصلية، لا يوجد أي بقع داكنة أو تغير في لون الفسيخ السليم، واللون الداخلي للحم يكون أحمر زهري فقط وليس أي لون آخر، رائحة الفسيخ الطازج السليم تكون مقبولة، أما إذا كانت الرائحة كريهة فهذا يدل على فساده».

نصائح لشراء الفسيخ

طريقة اختيار الفسيخ الجيد

- يجب اختيار السمكة المتماسكة وليست الطرية.

- يجب أنت تكون السمكة كاملة القشور صعب تقشيرها.

- يجب أن تكون ملساء.

- أن تكون رائحته مميزة وليست منفرة.

أسباب وجود دود في الفسيخ

يدل وجود الديدان داخل الفسيخ على أنه غير صالح للأكل، وأنه ليس مملح ولكن به عفونة، بسبب أن الفسيخ من الممكن أن يكون لم يأخذ وقتا كافيا للتمليح.