«واجب شرعي أم لا؟».. الأزهر يحسم الجدل حول عيدية الرجل لزوجته

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

بالتزامن مع كل عيد تنتظر المرأة بحرص شديد في طابور الحصول على عيديات من الزوج، وترى أنه حق لها وترغب دوما في الهدايا أو الأموال بشكل سنوي، ولكن هل العيدية «واجب شرعي» على الرجل ويجب عليه، أم هو مجرد أمر إنساني للمودة والرحمة، الأزهر يحسم هذا الجدل في تصريحات لـ«هن».

وأوضح أستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر، الدكتور علوي أمين، لـ «الوطن»، أن «العيدية» ليست واجبا شرعيا على الرجل تجاه زوجته، حيث إنه يمكن أن يعطايها لها، كوسيلة للتودد والرحمة.

وأكمل تصريحاته، «هو بيعمل كده إنسانيا وليس أمرا إلزاميا، وعموما الرجالة بتدي لزوجاتهم فلوس كل شوية».

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك.

إتيكيت تقديم العيدية بين المخطوبين

تستقبل الفتيات عيد الأضحى المبارك، بمظاهر الفرحة من شراء ملابس جديدة، كما أن الفتيات المخطوبات ينتظرن زيارة الخطيب التي غالبًا ما تكون في اليوم الأول من العيد للمُعايدة وتقديم العيدية.

وتقديم الهدية له بعض القواعد والأصول التي يجب مراعاتها، حيث عرضت بعضها ماجي الحكيم، خبيرة الإتيكيت، في حديثها لـ«هن».

- عادة يذهب الشاب إلى منزل خطيبته لإعطائها العيدية.

- وضع العيدية في ظرف مفتوح، ويكتب عليها كلمات بسيطة للمعايدة.

- يجب أن تكون النقود جديدة.

- لا يشترط أن يحضر الشاب هدية معه في أثناء زيارته لخطيبته.

- يجب أن تتصل الفتاة بأهل خطيبها للمعايدة عليهم.

- تذهب الفتاة إلى زيارة أهل خطيبها لفترة قصيرة، وإحضار هدية معها.

- يجب أن تخرج الفتاة مع خطيبها في أماكن مناسبة مثل الأماكن المفتوحة أو الجلوس على النيل.