زينب غريب تروي كواليس تعرضها للتحرش من طبيب بيطري: «افتكرني جاموسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فصل جديد من وقائع التحرش كانت أحدث ضحاياه الفنانة زينب غريب، بطلة مسلسل بـ«100 وش»، الذي أحدث ضجة كبيرة وتفاعل معه ملايين المشاهدين، والتي روت كواليسه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك».

وقالت الفنانة خلال منشور دونته عبر حسابها، سردت من خلاله واقعة تعرضها للتحرش، قائلةً: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل أن واحد يتحرش بيا النهاردة يتقال لي إما إسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط».

وتابعت الفنانة:«انا مش فاهمة الأمهات اللي لو إبنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن إبنها وتنسي إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب».

وكشفت زينب غريب، عن هوية المتحرش، قائلةً: «الأغرب أنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه».

تفاعل الرواد مع منشور زينب غريب

لقي المنشور الذي دونته الفنانة تفاعلا كبيرا من المتابعين، وكان من أبرز التعليقات: «خدي حقك، خدي حقك تالت ومتلت وحتى الستات اللي ولادها مش متهمين بالتحرش أو الاغتصاب كتير جدا منهم بيبرروا التحرش و بيدافعوا بقوة عن أي شاب متحرش و يتعاطفوا معاه لأن ثقافة القهر والأبوية عابرة لاختلاف الجندر، الست في مصر من كتر تعرضها للقهر وغسيل المخ من المجتمع الأكبر».