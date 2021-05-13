7 نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان دون مضاعفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الفسيخ والرنجة من الأطعمة التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها في عيد الفطر المبارك، وهناك العديد من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لمنع حدوث مضاعفات، كما حددت الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة في تصريح لـ"الخليج 365".

1- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي بعد تناول الفسيخ والرنجة.

2- يجب وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما، إذ يساعد ذلك على قتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناولهما.

3- من الأفضل تناول المزيد من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

4- تناول المشروبات الساخنة، مثل الكركديه واليانسون والشاي الأخضر، وذلك سيساعد على تنظيف المعدة من السموم والفضلات.

5- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية.

6- الحرص على تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل البقدونس والخيار والخس والجرجير.

7- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز الأسود.