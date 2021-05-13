صباحا أم مساءً؟.. إليكِ أفضل وقت لإزالة شعر الساق

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن أفضل وقت لإزالة شعر الساق هو المساء؛ حيث يمكن للبشرة أن تنعم بالراحة والهدوء طوال الليل.

وأضافت هوبر أنه ينبغي بعد إزالة شعر الساق استعمال مستحضرات عناية تعمل على ترطيب البشرة وتبريدها، مع مراعاة أن تخلو هذه المستحضرات من المواد العطرية، وذلك تجنبا لتهيج البشرة.

وعن كيفية إزالة الشعر، أوضحت هوبر أن هناك عدة طرق تختلف فيما بينها من حيث النتيجة؛ فعلى سبيل المثال يمكن إزالة الشعر بواسطة ماكينة الحلاقة مع استخدام رغوة حلاقة، غير أن الشعر سرعان ما ينمو مجددا، ما يستلزم إزالته مرة أخرى كل بضعة أيام.

وللحصول على نتيجة أطول تمتد لعدة أسابيع، يمكن استخدام آلة إزالة الشعر (epilator) أو الشمع أو مزيلات الشعر الكيميائية، والتي تتوفر في أشكال مختلفة مثل الكريم والجِل والرغوة.