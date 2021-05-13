استقبلي العيد بالطبعات والباتشوورك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - حان الوقت لتخرجي الألوان القوية من خزانتك الربيعية لتختاري منها ثلاثة أزياء لعيد الفطر المبارك. أما إذا كنت تريدين تجربة قطع جديدة وإضافتها الى خزانتك الصيفية، فلقد أحضرنا لك باقة من القطع المميزة بألوانها الصارخة والحافلة بطبعات إستوائية مستوحاة من عمق المحيط من فرساتشي أو برية مستوحاة من طبيعة الأدغال والنقشات الحيوانية وهي من توقيع روبيرتو كافالي كما أحضرنا لك باقة تشمل كلاً من الفستان والطقم والقفطان لتتألقي في العيد.

الطبعات القوية:

الصورة من موقع فرساتشي الالكتروني

أطلقت دار فرساتشي لموسم ريبع وصيف 2021 أزياء من وحي الميدوزا ومن وحي الحياة في عمق المحيط أسمتها tresor de la mer فرأينا الأزياء مزدانة بطبعات قوية بألوانها وكبيرة فالرسوم تجسد نجمة البحر والطحالب وتعيدنا الى قارة الأتلنتيس التي غرقت في القديم في قعر المياه.

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جرّبي صيحة الباتشوورك:

الصورة من موقع روبيرتو كافالي الالكتروني

وهي الأزياء التي يتداخل فيها التطريز اليدوي مع عدة قطع من القماش مختلفة الحجم واللون والرسوم وقد صنعت فرساتشي منها فساتين طويلة او قمصاناً فساتين مزودة بجزام عند الخصر وصممت دار كالفلي فساتين من دون أكمام تتداخل فيها مختلف أنواع الأقمشة والخامات الراقية لصيف 2021.

ليكن الأحمر الياقوتي خيارك وانتقي هذا الفستان الرائع من الساتان دوشيس من روبيرتو كافالي.

الصورة من موقع روبيرتو كافالي الالكتروني

الطقم المطبع العصري:

الطقم المطبع من دولتشي أند غابانا

قامت دار دولتشي أند غابانا باختيار طقم مطبع برسوم هندسية ملونة تحت شعار #dgrealpeople إذ أطلقت الماركة حملة جديدة تحيي أصحاب القوام الممتلئ وقد ابتكرت كافة الموديلات بمختلف القياسات لترضي كل النساء.

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الفستان التركوازي من وحي فستان زفاف ميغان ماركل

فستان طويل ومحتشم من دولتشي أند غابانا

اختاري معنا هذا الفستان الضيق والمزود بأكمام طويلة ويتميز بقصة منسدلة الأكتاف تشبه قصة صدر فستان زفاف ميغان ماركل من جفنشي.

4 أنواع من القفطان من إميليو بوتشي

قفطان من تصميم إميليو بوتشي

قفطان من تصميم إميليو بوتشي

قدمت دار إميليو بوتشي مختلف أنواع الأزياء الشرقية بنفحة معاصرة فالقفطان ازدان بالرسوم وصنع من الحرير الذي يتسم بألوان قوية.

قفطان من تصميم إميليو بوتشي

قفطان من تصميم إميليو بوتشي

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