Sorbet Pastel لوحة الباستيل الناعمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - نفحات الانتعاش ستحيط بإطلالاتك في العيد مع لوحة ألوان باستيلية ناعمة. ففي مجموعات أزياء هذا الموسم، ستجدين كل ما تحتاجين إليه لتنعمي بإطلالة حيوية تلائم أجواء هذا الموسم، بدءاً من التصاميم الأنيقة التي تنوّعت بين القصّات الكلاسيكية والعصرية، وصولاً إلى قطع الإكسسوارات التي ستُغني خياراتك.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: SPORTMAX, VANINA ,DITA for Dita Von Teese ,ELISABETTA FRANCHI, RED VALENTINO, MAXMARA , MARELLA , LORO PIANA
فستان وحذاء من Red Valentino
سترة وقميص من Sportmax
عقد لؤلؤ من Vanina
نظارات شمسية من DITA for Dita Von Teese
فستان من Elisabetta Franchi
أقراط من Vanina
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فستان من Max Mara
حقيبة من Vanina
نظارات شمسية من DITA for Dita Von Teese
فستان من Elisabetta Franchi
أقراط من Vanina
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طقم مؤلف من سروال وسترة من Marella
توب من Loro Piana
أقراط من Vanina
فستان من Nemozena
حقيبة من Vanina
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