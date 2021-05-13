Sorbet Pastel لوحة الباستيل الناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - نفحات الانتعاش ستحيط بإطلالاتك في العيد مع لوحة ألوان باستيلية ناعمة. ففي مجموعات أزياء هذا الموسم، ستجدين كل ما تحتاجين إليه لتنعمي بإطلالة حيوية تلائم أجواء هذا الموسم، بدءاً من التصاميم الأنيقة التي تنوّعت بين القصّات الكلاسيكية والعصرية، وصولاً إلى قطع الإكسسوارات التي ستُغني خياراتك.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: SPORTMAX, VANINA ,DITA for Dita Von Teese ,ELISABETTA FRANCHI, RED VALENTINO, MAXMARA , MARELLA , LORO PIANA

فستان وحذاء من Red Valentino









سترة وقميص من Sportmax

عقد لؤلؤ من Vanina

نظارات شمسية من DITA for Dita Von Teese





فستان من Elisabetta Franchi

أقراط من Vanina



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فستان من Max Mara

حقيبة من Vanina

نظارات شمسية من DITA for Dita Von Teese





فستان من Elisabetta Franchi

أقراط من Vanina



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طقم مؤلف من سروال وسترة من Marella

توب من Loro Piana

أقراط من Vanina

فستان من Nemozena

حقيبة من Vanina



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